Cabinet 2.0 : l’arithmétique du sondage derrière l’allocation la plus élevée du cabinet à l’Uttar Pradesh

Les sept ministres sont Anupriya Patel, Pankaj Chaudhary, BL Verma, Kaushal Kishore, Bhanu Pratap Singh Verma, SP Singh Baghel et Ajay Kumar.

L’Uttar Pradesh, avec 403 sièges de député et 80 sièges de Lok Sabha, a été crucial pour le BJP et son cheminement vers le Centre. L’État se dirige vers les scrutins de l’Assemblée l’année prochaine tandis que les scrutins de Lok Sabha auront lieu en 2024. Ainsi, lorsque le Premier ministre Narendra Modi a intronisé jusqu’à sept ministres de l’État, cela n’a pas été une surprise. Le parti safran, le Premier ministre en particulier, ne peut ignorer le soutien massif dont il bénéficie de la part de l’État. Afin de garder sa banque de voix unie, sept nouveaux ministres vont désormais travailler pour assurer la victoire de la NDA dans les prochains scrutins.

Sur les 7 ministres, le parti a également accommodé son alliée de l’UP, Apna Dal, en faisant d’Anupriya Patel un ministre. Elle a également été ministre dans le premier cabinet de Modi. Tout en faisant sept ministres, le BJP a également gardé à l’esprit l’équation des castes et une tentative a été faite pour plaire à l’OBC, en particulier aux électeurs de Kurmis et de SC.

Alors qu’Anupriya Patel, BL Verma et Pankaj Chaudhary sont des leaders de la communauté OBC, Kaushal Kishore, Bhanu Pratap Singh Verma et SP Singh Baghel représentent les communautés des castes répertoriées. Selon certains dirigeants du BJP, les autres classes arriérées représentent jusqu’à 50% des électeurs de l’État.

Ajay Kumar appartient à la communauté brahmane et a été nommé ministre pour tenter de séduire les électeurs brahmanes. Notamment, l’adhésion de Jitin Prasada va également aider le BJP à rassembler le soutien de la communauté, qui a été décrite comme étant en désaccord avec Yogi Adityanath, qui est un Rajput. Le BJP a stratégiquement choisi de faire d’Ajay Kumar un ministre de Jitin Prasada, car avec l’élévation de Kumar, la région du Teraï de l’État est représentée au sein du cabinet Modi.

Le BJP a également veillé à ce que les ministres représentent un équilibre régional dans le nouveau cabinet. Alors qu’Anupriya Patel, un député de Mirzapur et Pankaj Chaudhary, un député de Maharajganj sont originaires de l’est de l’État, Baghel d’Agra et le député de Rajya Sabha BL Verma (originaire de Budaun) représentent l’ouest de l’Uttar Pradesh. Bhanu Pratap Singh Verma est un député de Jalaun et vient de la région de Bundelkhand.

Le BJP n’a pas commis l’erreur de saper les votes des Dalits et a choisi trois chefs de castes répertoriées dans trois régions de l’État – ouest UP, Awadh et Bundelkhand. Ajay Kumar est un député de Lok Sabha de la circonscription de Khiri de la région du Teraï tandis que Kaushal Kishore est un député de Mohanlalganj, une région adjacente à Lucknow.

Avec Baghel, le BJP a tenté d’équilibrer le problème régional qui a pu surgir avec la sortie de Santosh Gangwar. D’autre part, Kaushal représente la communauté Pasi, qui serait la deuxième plus grande communauté SC de l’État. L’intronisation de Kaushal est également une tentative de faire la paix avec lui et sa communauté en soi. Le Mohanlalganj est devenu MoS (Habitation et Affaires urbaines). Il faisait partie des dirigeants de l’UP qui ont remis en question la gestion par le gouvernement Yogi de la deuxième vague de Covid-19.

La NDA fait face depuis longtemps à la colère de ses alliés. Avec la sortie de Shiv Sena et Shiromani Akali Dal, le BJP était sous pression pour garder ses ouailles soudées. Ensuite, dans l’Uttar Pradesh, l’allié du BJP, le parti Nishad, a tenté de faire pression sur le gouvernement Yogi pour tenter d’obtenir le poste de Dy CM dans le prochain gouvernement si le parti du safran revient au pouvoir. Alors que le chef du parti Nishad, Sanjay Nishad, aurait été contrarié que son fils Pravin n’ait pas été inclus dans le cabinet Modi, il a maintenant déclaré que son parti resterait avec le BJP et le Premier ministre Modi. Avec l’intronisation d’Apna Dal (Sonelal), le gouvernement Modi a indiqué qu’il était prêt à accueillir ses alliés.

