cabinet de recherche en investissement CFRA

Les investisseurs en crypto-monnaie devront peut-être attendre plus longtemps pour obtenir un fonds négocié en bourse directement lié à la crypto-monnaie physique ou à ses contrats à terme, selon Todd Rosenbluth, directeur principal de l’ETF et de la société de recherche mutuelle CFRS.

Dans une interview avec l’ETF Edge de CNBC le mardi 12 octobre, Rosenbluth a révélé que même si la SEC est susceptible d’approuver d’abord un produit à terme Bitcoin, le climat réglementaire nuageux actuel pourrait entraîner de nouveaux retards.

« Nous pensons que nous sommes plus susceptibles de voir d’abord un ETF à terme bitcoin. »

Plus de 18 sociétés attendent toujours de savoir si leurs dépôts respectifs d’ETF basés sur Bitcoin passeront sur les marchés publics.

Rosenbluth a expliqué que la SEC pourrait attendre un environnement réglementaire plus clair qui permette à tous ces produits cryptographiques EFT d’atteindre leurs objectifs et donc d’approuver tous les produits en même temps pour éviter d’avoir à faire face à l’avantage du « premier entré ».

« Il est possible que nous pensons qu’il est probable, que nous verrons un retard d’un ETF à terme Bitcoin jusqu’en 2022 jusqu’à ce que l’environnement réglementaire soit plus clair », a déclaré Rosenbluth.

Pendant ce temps, Jan van Eck, PDG de Van Eck Associates, a également participé à l’interview de CNBC et a révélé que la principale préoccupation de la SEC était le potentiel d’écarts entre les prix du Bitcoin et les prix à terme, le risque d’investissement transfrontalier et la possibilité que les fonds soient trop grande et dépasser les limites du nombre de contrats qu’ils peuvent détenir.

Van Eck a illustré que lorsqu’il y a un rallye du bitcoin, les stratégies à terme peuvent effectuer moins de 20 % par an. « La SEC veut avoir une certaine visibilité sur les marchés sous-jacents du Bitcoin », a-t-il déclaré.

Van Eck a également suggéré que la SEC cherche toujours à mieux contrôler le trading de crypto-monnaie et fait actuellement des tentatives de diverses manières. Par exemple, le régulateur a récemment empêché Coinbase de fournir un produit de crédit. D’autres plateformes de trading populaires telles que Robinhood sont déjà enregistrées auprès de la SEC et sont réglementées en tant que courtiers.

La réalisation d’un tel contrôle réglementaire pourrait améliorer les chances de l’ETF à terme Bitcoin, mais on ne sait pas dans quelle mesure, a déclaré Van Eck.

« Ils ont clairement un certain contrôle sur les acteurs des marchés sous-jacents du bitcoin, alors peut-être que cela augmente les chances à partir de zéro, mais je n’ai aucune idée de ce qu’ils sont », a-t-il déclaré.

Les investisseurs misent gros sur les crypto-monnaies

La valeur du bitcoin a augmenté de 35% au cours des deux dernières semaines et a même atteint un sommet de 57 000 $ le mardi 12 octobre, alors que les investisseurs augmentaient leur optimisme quant aux plans de la SEC pour diverses applications d’ETF bitcoin actuellement en cours d’examen. .

Cependant, toute spéculation sur un éventuel retard pourrait affecter négativement les prix de la crypto-monnaie phare, car les analystes avaient suggéré que les grands investisseurs pourraient acheter des Bitcoins en prévision d’une approbation de l’ETF ce mois-ci.

Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, est toujours convaincu qu’il y a 75 % de chances que la SEC approuve un ETF ce mois-ci.

Cependant, d’autres analystes, comme Ulrik K. Lykke, fondateur du fonds spéculatif d’actifs crypto/numériques ARK36, sont sceptiques quant au détail de l’approbation de Bitcoin ETF :

Historiquement, les attentes pour des véhicules et des instruments d’investissement de qualité plus institutionnelle se sont souvent soldées par un scénario « Achetez la rumeur, vendez la nouvelle » pour Bitcoin ; Un ETF Bitcoin aura un effet positif net sur le développement de l’espace, mais n’entraînera probablement pas une augmentation immédiate et spectaculaire de l’adoption institutionnelle des actifs numériques. »

Plus tôt ce mois-ci, la SEC a prolongé de 45 jours les conditions de quatre fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin, citant le délai supplémentaire requis pour décider d’accepter ou non les demandes 19b-4.

Le 1er octobre, le régulateur a reprogrammé l’approbation de quatre ETF Bitcoin : Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust et Kryptoin Bitcoin ETF, jusqu’au 21 novembre, 8 décembre, 11 décembre et 24 décembre, respectivement.

Source de l’image : Shutterstock