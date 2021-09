Cabinet du Gujarat : dix-neuf crorepatis dans un nouveau conseil de 25 ministres ; sept avec des affaires pénales, rapport de réclamation

in

Le ministre de l’Éducation du cabinet, Jitu Vaghani, est diplômé en droit.

Le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel, a intronisé jeudi 24 nouveaux ministres, portant l’effectif total du nouveau conseil des ministres à 25, dont lui. Dans peut-être le premier cas de ce genre dans la politique du pays, l’ensemble du cabinet a été changé, y compris le ministre en chef. Un changement similaire avait eu lieu au Kerala plus tôt cette année, mais le ministre en chef Pinarayi Vijayan avait conservé son poste. Un rapport publié aujourd’hui par l’Association des réformes démocratiques à la suite de la reconstitution du cabinet du Gujarat affirme que sur les 25 nouveaux ministres, 19 sont des crorepatis tandis que sept d’entre eux ont des poursuites pénales enregistrées contre eux. Les conclusions du rapport ADR étaient basées sur une analyse des déclarations sous serment des 25 ministres, y compris le ministre en chef du Gujarat.

Sur les 25 ministres analysés, 19 (76%) sont des crorepatis, selon le rapport, ajoutant que Rushikesh Ganeshbhai Patel est en tête de liste avec des actifs d’une valeur de Rs 14,95 crore, suivi de Jagdish Panchal qui détient Rs 14,75 crore. Sur les deux femmes ministres, les actifs de Manisha Rajiv Vakil valent Rs 49 lakh tandis que les actifs de Nimishaben Manharsinh Suthar valent Rs 47 lakh. Le ministre avec le total d’actifs déclaré le plus bas est Chauhan Arjunsinh Udesinh de la circonscription de Mehmedabad avec des actifs d’une valeur de Rs. 12,57 lakh. L’actif moyen des 25 ministres analysés est de Rs 3,95 crore, selon le rapport.

Le nouveau cabinet de Bhupendra Patel compte 7 (28%) ministres avec des affaires pénales contre eux-mêmes tandis que 3 (12%) ministres ont des affaires pénales graves contre eux-mêmes. Pradipbhai Khanabhai Parmar a trois cas enregistrés contre lui tandis que Jitu Vaghani et Harsh Sanghvi font face à quatre cas chacun.

Sur les 25 ministres, 13 (52%) ont déclaré que leur diplôme se situe entre le 8e et le 12e niveau tandis que 11 (44 %) ont déclaré posséder un diplôme universitaire ou supérieur et un ministre est juste alphabétisé. En fait, le ministre en chef lui-même a mentionné le deuxième cycle du secondaire comme son diplôme le plus élevé. Cependant, plusieurs médias ont affirmé qu'il avait obtenu un diplôme en génie civil. Le ministre de l'Éducation du cabinet, Jitu Vaghani, est diplômé en droit.

Au total, 13 (52 %) ministres ont déclaré leur âge entre 31 et 50 ans tandis que 12 (48 %) ministres ont déclaré leur âge entre 51 et 70 ans.

