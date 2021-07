Cabinet Modi 2.0 : Jyotiraditya Scindia nommé à la tête du ministère de l’Aviation civile

Scindia fait partie des nouveaux visages éminents qui ont été intronisés au cabinet Modi mercredi.

Jyotiraditya Scindia a été nommé nouveau ministère de l’Aviation civile par le gouvernement Modi. Hardeep Puri, qui dirigeait le ministère de l’Aviation civile, dirigera désormais le ministère du Développement urbain et du Pétrole, a annoncé le gouvernement. Scindia fait partie des nouveaux visages éminents qui ont été intronisés au cabinet Modi mercredi. Fait intéressant, son père Madhavrao Scindia avait lui aussi auparavant occupé le portefeuille de l’aviation civile sous le gouvernement central dirigé par PV Narasimha Rao entre 1991 et 1993. Scindia est né en 1971 et a fait ses études dans les institutions de Harvard et de Stanford.

Selon divers rapports, Scindia a parcouru un long chemin après avoir contesté sa première élection en tant que candidat du parti du Congrès en 2002, une élection partielle dans la circonscription de Lok Sabha de Guna, qui a eu lieu après la mort de son père dans un accident d’avion. . En septembre 2001, l’avion privé (un Beechcraft King Air C90) dans lequel Madhavrao et sept autres personnes volaient, s’est écrasé à la périphérie du district de Mainpuri dans l’Uttar Pradesh, les tuant tous. La carrière politique de Jyotiraditya au sein du parti du Congrès a commencé après le décès de son père. Et le 10 mars de l’année dernière, qui marque l’anniversaire de naissance de son père, Scindia s’est lancé dans une nouvelle aventure politique avec le BJP.

Mercredi, pas moins de 43 ministres ont prêté serment lors d’un important remaniement ministériel tandis que 12 ministres ont été démis de leurs fonctions. Les nouveaux ministres du Cabinet Modi 2.0 sont Narayan Tatu Rane, Sarbananda Sonowal, Virendra Kumar, Ashwini Vaishnaw, Jyotiraditya M Scindia, Ramchandra Prasad Singh, Pashu Pati Kumar Paras, Raj Kumar Singh, Kiren Rijiju, Hardeep Singh Puri, Mansukh Mandaviya. , G. Kishan Reddy, Anurag Singh Thakur et Bhupender Yadav. Le président, Ram Nath Kovind, leur a prêté serment d’office et de secret avec d’autres ministres d’État lors d’une cérémonie qui s’est tenue hier au Rashtrapati Bhavan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.