Cabinet Nod: Rs 18k-cr PLI push pour le stockage de la batterie ACC

Le Cabinet a approuvé mercredi un programme d’incitation liée à la production (PLI) pour le stockage des batteries de cellules de chimie avancée (ACC), qui coûterait au Trésor 18 100 crores de roupies sur cinq ans. Les principaux secteurs consommateurs de batteries, notamment l’électronique grand public, les véhicules électriques, les réseaux électriques avancés et les toits solaires, devraient bénéficier de cette décision.

Le programme PLI attirera des investissements directs d’environ Rs 45 000 crore sur cinq ans et entraînera une substitution annuelle des importations d’environ Rs 20 000 crore, a déclaré le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion Prakash Javadekar après la réunion du Cabinet.

Le gouvernement s’attend également à ce que le programme réduise potentiellement la facture d’importation de pétrole du pays de Rs 2,00,000-2,50,000 crore (sur cinq ans), car l’augmentation de la fabrication de stockage ACC favorisera une plus grande adoption des véhicules électriques.

Le dernier programme fait partie des 13 programmes PLI, proposés par le gouvernement à la suite de la pandémie de Covid-19 l’année dernière, pour inciter principalement les grandes entreprises à développer la fabrication, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à stimuler les exportations.

Les incitations totales au titre des programmes PLI, couvrant des secteurs tels que les télécommunications, l’électronique, les pièces automobiles, la pharmacie, les cellules chimiques et les textiles, se sont élevées à Rs 1,97 lakh crore sur une période de cinq ans.

On s’attend à ce que les programmes, mis ensemble, catalysent la fabrication incrémentielle de près de 520 milliards de dollars sur cinq ans.

Dans le cadre du dernier programme, le gouvernement vise à créer une capacité nationale pour fabriquer jusqu’à 50 giga-wattheures (GWh) d’ACC et 5 GWh d’ACC «de niche» à partir d’une capacité presque négligeable actuellement.

Les entreprises éligibles seront sélectionnées dans le cadre d’un appel d’offres, et elles doivent mettre en place l’usine de fabrication dans un délai de deux ans. L’incitation sera décaissée par la suite sur cinq ans, selon un communiqué officiel.

Le montant de l’incitatif augmentera avec l’augmentation de la densité et des cycles énergétiques spécifiques et l’augmentation de la valeur ajoutée locale. Chaque fabricant sélectionné devrait s’engager à mettre en place une usine de fabrication d’ACC d’une capacité minimale de cinq GWh et à assurer une valeur ajoutée nationale d’au moins 60% au niveau du projet dans un délai de cinq ans.

De plus, les bénéficiaires doivent réaliser une valeur ajoutée domestique d’au moins 25% et engager l’investissement obligatoire de Rs 225 crore par GWh dans un délai de deux ans (au niveau de l’unité mère). Ils doivent porter la valeur ajoutée à 60% d’ici cinq ans, soit au niveau de l’unité mère (dans le cas d’une unité intégrée), soit au niveau du projet (s’il s’agit de la structure dite «hub & spoke»).

Le programme donnera également un nouvel élan à la recherche et au développement dans cet espace et aidera l’initiative gouvernementale Atmanirbhar, a déclaré Javadekar.

