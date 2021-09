Cabital sélectionne Sumsub pour effectuer des vérifications

Cabital, une plateforme innovante de gestion de patrimoine qui permet aux investisseurs de sécuriser des revenus passifs en proposant les meilleurs produits d’épargne basés sur la cryptographie, a sélectionné la boîte à outils tout-en-un KYC / AML de Sumsub pour effectuer des contrôles d’identité sur les actifs cryptographiques des investisseurs. Cela sera possible en seulement 2 minutes après la mise en œuvre du kit. Les exigences légales les plus strictes seront respectées.

Solution de vérification client sécurisée et conforme

Les produits d’épargne de la société lituanienne portent intérêt jusqu’à 12%. Cependant, Cabital avait besoin d’une solution sécurisée et conforme pour la diligence raisonnable et la vérification des clients et pour s’assurer que les contrôles d’identité n’affectent pas le taux de conversion. La solution de Sumsub était la meilleure option. Il permettra également à Cabital de se conformer aux lois nationales et aux principes européens de LBC/FT.

Raymond Hsu, fondateur et PDG de Cabital, a commenté l’intégration comme suit :

«Cabital présente la crypto-monnaie comme une alternative aux schémas d’investissement traditionnels et rigides. L’industrie de la cryptographie connaît une croissance rapide et a longtemps été considérée comme une entreprise à risque. Au contraire, les crypto-monnaies ont un grand potentiel et peuvent déjà générer des bénéfices stables et rentables. rendements pour les investisseurs. Cela dit, Sumsub nous aidera à améliorer encore notre solution de gestion de patrimoine en fournissant des contrôles d’identité rapides et agréables à nos utilisateurs, tout en garantissant la sécurité tout au long du processus.

Les contrôles d’identité seront adaptés aux exigences de plus de 220 pays

Les contrôles d’identification peuvent être adaptés aux exigences de plus de 220 pays et territoires. La vérification se fait en deux étapes simples. Dans un premier temps, l’utilisateur envoie une photo de sa pièce d’identité. Ils subissent ensuite une identification biométrique faciale pour améliorer encore la sécurité de Cabital.

Jacob Sever, co-fondateur de Sumsub, a déclaré :

« Cabital cherche à rendre l’investissement dans les crypto-monnaies accessible et facile pour tout le monde. Pendant ce temps, de plus en plus de personnes recherchent une alternative aux comptes d’épargne traditionnels. Nous sommes heureux de soutenir sa mise en œuvre et de la renforcer avec un moteur de vérification sécurisé, facile à utiliser et facile à adapter aux exigences réglementaires en Europe et au-delà.

À mesure que les réglementations en matière de gestion de patrimoine deviennent plus compliquées, des solutions sont nécessaires pour garantir une sécurité à l’épreuve de la fraude et une expérience utilisateur fluide et rationalisée. D’ici 2025, le marché mondial de la gestion de patrimoine devrait croître de 318,95 milliards de dollars.

