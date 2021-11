Cable News Ratings jeudi 4 novembre : Fox’s The Five Wins

Malgré l’absence d’actualités majeures ou d’une conférence de presse clé, le rapport spécial de Fox News a obtenu de bons résultats dans les cotes d’écoute de jeudi.

Selon les données de Nielsen, le Bret Baier– L’émission ancrée à 18 h a affiché 526 000 téléspectateurs dans le groupe démographique des adultes de 25 à 54 ans, convoité par les annonceurs. L’émission a raté de peu la première place dans cette catégorie, alors que The Five a remporté la première place avec 529 000 téléspectateurs dans la démo.

Cette émission a également prévalu dans les notes globales, avec une audience de 3,48 millions jeudi. Tucker Carlson Tonight a pris la deuxième place dans la catégorie globale avec 3,37 millions.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de jeudi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

1047 NOUVEAU JOUR :

247 MATIN JOE :

740 DICK MORRIS DÉMOCRATIE :

14 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

44 7a RENARD ET AMIS :

1410 NOUVEAU JOUR :

285 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

94 MATIN EN AMÉRIQUE :

13 8a RENARD ET AMIS :

1790 NOUVEAU JOUR :

379 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1965 CNN SALLE DE PRESSE :

453 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

653 RAPPORT NATIONAL :

219 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1834 SALLE DE PRESSE CNN :

561 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

563 — JAG :

66 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1801 A CETTE HEURE :

556 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

640 — JAG :

138 12p DÉPASSÉ :

1970 POLITIQUE INTERIEURE :

603 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

582 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

201 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

193 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1794 SALLE DE PRESSE CNN :

514 MTP QUOTIDIEN :

546 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

183 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1636 CNN SALLE DE PRESSE :

569 RAPPORTS KATY TUR :

530 AGENDA AMÉRICAIN :

196 SANG BLEU :

204 3p HISTOIRE, LE :

SALLE DE PRESSE 1911 CNN :

615 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

586 — SANG BLEU :

234 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1818 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

646 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

923 ERIC BOLLING LA BALANCE :

301 SANG BLEU :

312 5p CINQ, LE :

3483 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

675 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

283 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

136 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2957 SALLE DE SITUATION :

541 BEAT AVEC ARI MELBER :

1058 ÉPICERIE & CO :

338 RAPPORT DONLON, LE :

46 7p FOX NEWS PRIMETIME :

2472 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

612 REIDOUT :

1050 RAPPORTS GREG KELLY :

401 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

27 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

3366 ANDERSON COOPER 360 :

755 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1102 STINCHFIELD :

259 DAN ABRAMS EN DIRECT :

39 9p HANNITY :

3252 HEURE PRIME CUOMO :

743 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

2005 CORTES & PELLEGRINO :

156 NOUVELLES PRIME :

52 10p ANGLE INGRAHAM, LE :

2612 DON CITRON CE SOIR :

580 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1425 ROB SCHMITT CE SOIR :

158 BANFIELD :

29 11p GUTFELD ! :

2127 DON CITRON CE SOIR :

413 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

946 RAPPORTS GREG KELLY :

152 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

7

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

160 NOUVEAU JOUR :

54 MATIN JOE :

92 DICK MORRIS DÉMOCRATIE :

3 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

8 7a RENARD ET AMIS :

243 NOUVEAU JOUR :

74 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

12 MATIN EN AMÉRIQUE :

2 8a RENARD ET AMIS :

259 NOUVEAU JOUR :

99 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

320 CNN SALLE DE PRESSE :

106 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

66 RAPPORT NATIONAL :

12 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

280 CNN SALLE DE PRESSE :

128 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

45 — JAG :

7 11a FAULKNER FOCUS, LE :

297 À CETTE HEURE :

121 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

88 — JAG :

5 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

374 POLITIQUE INTERIEURE :

124 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

71 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

29 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

16 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

291 CNN SALLE DE PRESSE :

100 MTP PAR JOUR :

55 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

9 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

284 CNN SALLE DE PRESSE :

103 RAPPORTS KATY TUR :

58 AGENDA AMÉRICAIN :

34 SANG BLEU :

15 HISTOIRE 3p, LA :

334 CNN SALLE DE PRESSE :

145 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

77 — SANG BLEU :

31 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAPUTO :

313 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

161 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

74 ERIC BOLLING LA BALANCE :

40 SANG BLEU :

39 5p CINQ, LE :

529 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

145 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

42 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

19 6p RPT SPÉCIAL AVEC BRET BAIER :

526 SALLE DE SITUATION :

111 BEAT AVEC ARI MELBER :

115 ÉPICES & CO :

53 RAPPORT DONLON, LE :

3 7p FOX NEWS PRIMETIME :

450 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

132 REIDOUT :

150 RAPPORTS GREG KELLY :

33 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

4 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

463 ANDERSON COOPER 360 :

174 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

164 STINCHFIELD :

45 DAN ABRAMS EN DIRECT :

8 9p HANNITY :

473 CUOMO PRIME TIME :

150 SPECTACLE RACHEL MADDOW :

313 CORTES & PELLEGRINO :

35 NOUVELLES PRIME :

8 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

431 DON CITRON CE SOIR :

119 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

190 ROB SCHMITT CE SOIR :

26 BANFIELD :

7 11p GUTFELD ! :

421 DON CITRON CE SOIR :

99 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

171 RAPPORTS DE GREG KELLY :

28 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

1

En ce qui concerne l’ensemble des trois réseaux d’information câblés, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 501 000

Renard 1,99 million

MSNBC : 815 000

25-54 Démo :

CNN : 114 000

Fox News : 334 000

MSNBC : 104 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 692 000

Fox News : 3,08 millions

MSNBC : 1,51 million

25-54 Démo :

CNN : 148 000

Fox News : 456 000

MSNBC : 222 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

