Cable News Ratings mercredi 22 décembre: CNN MSNBC Fox News

Jean Berman, animant l’émission Anderson Cooper 360 à 20 h, a remporté mercredi la première place des cotes d’écoute de CNN.

Mercredi, Berman a attiré 734 000 téléspectateurs au total et 184 000 dans la tranche d’âge des 25-54 ans, très convoitée par les annonceurs. Il s’est placé derrière ses rivaux de créneaux horaires Tucker Carlson et Chris Hayes au total de téléspectateurs, mais a battu Hayes dans la démo.

Anderson Cooper heure est devenue la plus regardée sur CNN depuis Chris Cuomo, anciennement présentateur du réseau à 21 heures et son animateur le mieux noté, s’est retrouvé mêlé à une controverse qui a conduit à son licenciement au début du mois. Pour le mois de novembre, Cooper avait l’émission la plus regardée sur CNN, avec une moyenne de 786 000 téléspectateurs.

Il semble que Berman – qui anime l’émission matinale de CNN New Day – remplaçant Cooper a maintenu ces chiffres.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de mercredi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

948 NOUVEAU JOUR :

311 MATIN JOE :

780 GARS SAGES AVEC JOHN TABAC :

7 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

46 7a RENARD ET AMIS :

1411 NOUVEAU JOUR :

348 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

85 MATIN EN AMÉRIQUE :

22 8a RENARD ET AMIS :

1706 NOUVEAU JOUR :

367 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1751 CNN SALLE DE PRESSE :

496 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

712 RAPPORT NATIONAL :

125 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1757 CNN SALLE DE PRESSE :

604 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

691 — JAG :

109 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1639 A CETTE HEURE :

620 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

639 — JAG :

150 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

1820 A CETTE HEURE :

610 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

616 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

104 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

120 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1588 CNN SALLE DE PRESSE :

617 MTP QUOTIDIEN :

679 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

182 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1354 CNN SALLE DE PRESSE :

576 RAPPORTS KATY TUR :

727 AGENDA AMÉRICAIN :

115 SANG BLEU :

168 3p HISTOIRE, LA :

1305 CNN SALLE DE PRESSE :

624 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

785 — SANG BLEU :

213 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1493 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

691 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1129 ERIC BOLLING LA BALANCE :

188 SANG BLEU :

233 5p CINQ, LE :

3312 SALLE DE SITUATION :

603 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

176 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

101 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2181 SALLE DE SITUATION :

609 BEAT AVEC ARI MELBER :

941 ÉPICERIE & CO :

254 RAPPORT DONLON, LE :

44 7p FOX NEWS PRIMETIME :

1852 EXTÉRIEUR ERIN BURNETT :

640 REIDOUT :

976 RAPPORTS GREG KELLY :

375 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

34 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

3042 ANDERSON COOPER 360 :

734 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1289 STINCHFIELD :

229 DAN ABRAMS EN DIRECT :

26 9p HANNITY :

2523 CNN CE SOIR :

695 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

2027 CORTES & PELLEGRINO :

147 NOUVELLES PRIME :

32 10p ANGLE INGRAHAM, LE :

2074 DON CITRON CE SOIR :

594 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1294 ROB SCHMITT CE SOIR :

BANFIELD 160 :

47 11p GUTFELD ! :

1758 ANDERSON COOPER 360 :

379 11ÈME HEURE :

872 RAPPORTS GREG KELLY :

104 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

25

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

150 NOUVEAU JOUR :

65 MATIN JOE :

86 GARS SAGES AVEC JOHN TABAC :

1 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

18 7a RENARD ET AMIS :

218 NOUVEAU JOUR :

75 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

5 MATIN EN AMÉRIQUE :

3 8a RENARD ET AMIS :

243 NOUVEAU JOUR :

74 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

213 CNN SALLE DE PRESSE :

95 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

76 RAPPORT NATIONAL :

9 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

252 CNN SALLE DE PRESSE :

148 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

82 — JAG :

7 11a FAULKNER FOCUS, LE :

266 À CETTE HEURE :

145 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

66 — JAG :

20 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

278 À CETTE HEURE :

139 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

63 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

9 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

13 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

292 CNN SALLE DE PRESSE :

132 MTP QUOTIDIEN :

89 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

19 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

219 CNN SALLE DE PRESSE :

103 RAPPORTS KATY TUR :

104 AGENDA AMÉRICAIN :

8 SANG BLEU :

17 3p HISTOIRE, LA :

204 CNN SALLE DE PRESSE :

124 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

115 — SANG BLEU :

25 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAPUTO :

261 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

138 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

123 ERIC BOLLING LA BALANCE :

12 SANG BLEU :

25 5p CINQ, LE :

476 SALLE DE SITUATION :

123 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

17 INFOSNATION : HEURE DE POINTE :

18 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

373 SALLE DE SITUATION :

137 BEAT AVEC ARI MELBER :

134 ÉPICERIE & CO :

22 RAPPORT DONLON, LE :

11 7p FOX NEWS PRIMETIME :

339 ERIN BURNETT AVANT :

153 REIDOUT :

122 RAPPORTS DE GREG KELLY :

32 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

7 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

496 ANDERSON COOPER 360 :

184 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

130 STINCHFIELD :

29 DAN ABRAMS EN DIRECT :

3 9p HANNITY :

376 CNN CE SOIR :

150 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

215 CORTES & PELLEGRINO :

21 NOUVELLES PRIME :

5 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

358 DON CITRON CE SOIR :

142 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

131 ROB SCHMITT CE SOIR :

21 BANFIELD :

13 11p GUTFELD ! :

341 ANDERSON COOPER 360 :

88 11ÈME HEURE :

133 RAPPORTS DE GREG KELLY :

20 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

6

Quant aux trois nouvelles du câble réseaux dans l’ensemble, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 523 000

Renard : 1,69 million

MSNBC : 866,00

25-54 Démo :

CNN : 116 000

Fox News : 284 000

MSNBC : 101 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 674 000

Fox News : 2,54 millions

MSNBC : 1,53 million

25-54 Démo :

CNN : 159 000

Fox News : 410 000

MSNBC : 159 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com