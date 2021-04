Câbles USB optiques Thunderbolt 3 – Qu’est-ce qui est amélioré?

Sonnet, la société en charge du développement de logiciels pour l’écosystème Mac, de Manzana, a montré les capacités du nouveau câbles optiques compatible avec la norme Thunderbolt 3. Les nouveaux câbles optiques pour Thunderbolt 3 sont fabriqués par la célèbre société Corning, célèbre dans le monde entier pour son produit le plus connu, Corning Gorilla Glass, avec lequel les écrans tactiles de nos téléphones mobiles sont généralement fabriqués.

Les câbles optiques à utiliser avec les prises de données Thunderbolt existent depuis de nombreuses années. Il existe des modèles de ces câbles pour la norme Thunderbolt et Thunderbolt 2. Mais, jusqu’à présent, ils n’avaient pas commencé à être fabriqués pour Thunderbolt 3. Le gros « problème » que la nouvelle norme apporte à la table est que le type de connecteur de données a changé. Il est passé du mini DisplayPort qui était utilisé dans les versions précédentes de cette norme, au connecteur de type C que nous connaissons tous en étant utilisé dans le USB type C.

Bien que ce changement de connecteur soit très positif pour les utilisateurs, au sein de l’écosystème PC et Android, il n’est pas si positif pour les utilisateurs Apple. Ayant changé de type de connecteur, ils ne peuvent plus utiliser leurs anciens câbles optiques pour transmettre des données sur de longues distances. Et c’est parce que les câbles Cuivre Thunderbolt 3 Ils admettent une longueur maximale de 2 mètres entre l’émetteur et le récepteur. Ce qui est considérablement inférieur aux 60 mètres environ que permettaient les câbles optiques existants.

Corning fabriquera les nouveaux câbles optiques pour Thunderbolt 3

Corning Vous avez déjà une certaine expérience dans le développement des câbles optiques qui ont été utilisés dans les versions antérieures de la norme Thunderbolt. Cette expérience en fait les premiers producteurs à lancer les premiers modèles de ces câbles sur le marché. Bien sûr, ne vous attendez pas à ce qu’ils soient bon marché. Même si des prix les ventes sont inconnues à ce jour, nous savons que les prix des câbles optiques actuellement vendus pour les normes ci-dessus sont assez élevés. Par exemple, un rouleau de 10 mètres peut coûter environ 470 euros.

En ce qui concerne la améliorations Quels sont ces nouveaux? câbles Optique pour Thunderbolt 3, le plus évident est l’augmentation substantielle de la distance de transmission du signal. Comme nous l’avons dit, les câbles Thunderbolt 3 en cuivre ne peuvent pas envoyer de données au-delà de 2 mètres, sinon le signal se détériorera tellement qu’il sera illisible par le récepteur. Les câbles optiques peuvent envoyer ce signal beaucoup plus loin: jusqu’à 60 mètres. Et sans détériorer l’intégrité du signal pendant le trajet, comme cela se produit avec les câbles en cuivre.

Par conséquent, pour les utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser la transmission WiFi là où ils se trouvent et qui ont besoin d’un taux élevé de transfert des fichiers, un câble optique est votre meilleure option. N’oubliez pas que la norme Thunderbolt 3 permet un taux de transfert de données maximal de 40 Gbps (5 Go / s). Désormais, et naturellement, ce type de câble ne peut être utilisé pour alimenter aucun appareil avec.