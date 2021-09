Cacereño bat Cadix B à Ramón Blanco (0-1)

18/09/2021 à 20:02 CEST

Les Cacereño a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-1 contre lui Cadix ce samedi dans le Ramon Blanco. Les Cadix B Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 3-1 lors du précédent duel contre Cordoue. Du côté des visiteurs, le Cacereño gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Xerez Deportivo dans son fief et le Vélez à l’extérieur, 2-0 et 1-2 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe à domicile est dixième, tandis que le Cacereño il est resté à la tête de la deuxième RFEF.

La première équipe à marquer a été la Cacereño, qui a créé le lumineux grâce à un but de Javito. Avec ce résultat, la première partie du duel se termina.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Cadix ils entrèrent Chapelle, Rodallega, Sergi, Traoré et Fermin Rodriguez remplacement Diarra, Joël Jorquera, Algarve, Genar Fornes et Bérenger, Pendant ce temps, il Cacereño a donné accès à Carlitos Andujar, Fernandez, Bermu, Této et doré pour Luis Hernaïz, Solano, Javito, Yaël et José Ramon.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Kike et Gudelj, de l’équipe locale et trois pour Luis Hernaïz, Josin et Luis Aguado, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Cadix il reste trois points et le Cacereño obtient neuf points après avoir remporté le match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Villanovense, Pendant ce temps, il Cacereño jouera contre lui Coria.

Fiche techniqueCadix B :Juan Flere, Lautaro Spatz, Gudelj, Genar Fornés (Traoré, min.66), Parra, Algarra (Sergi, min.59), Diarra (Chapela, min.46), Berenger (Fermín Rodríguez, min.73), Joel Jorquera (Rodalega, min.59), Pedro Benito et KikeCacereno :Bernabé, Gayoso, Javito (Bermu, min.67), Marvin, Luis Aguado, Josin, Kamal, Luis Hernaiz (Carlitos Andujar, min.46), Solano (Fernández, min.60), Yael (Teto, min.79) et José Ramón (Dorado, min. 79)Stade:Ramon BlancoButs:Javito (0-1, min. 40)