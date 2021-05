Caché dans les boiseries | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par James Howard Kunstler, Kunstler:

Comme toujours, l’histoire du filou nous emmène dans un endroit où nous ne nous attendions pas à aller. Personnellement, je ne perds pas beaucoup de sommeil sur Klaus Schwab, le méchant de James Bond qui dirige le Forum économique mondial (WEF) et est à l’origine de la campagne largement vantée Great Reset. La Grande Réinitialisation propose de réorganiser toute entreprise humaine à partir de la ville supérieure, dirigée par une cohorte d’élite de commissaires technocrates, pour produire une utopie «verte» – principalement pour leur propre bénéfice.

C’est une blague élaborée, vraiment. Le projet humain va sûrement quelque part. La direction n’est pas déterminée par les mégalomanes technocrates mais par le processus appelé émergence, ce qui signifie une réalité auto-organisée de forces plus dynamiques qu’aucune coterie de mégalomanes ne pourrait espérer contrôler. Ces forces dynamiques ne sont pas nécessairement cachées; beaucoup travaillent à la vue de tous et vous pouvez faire de très bonnes suppositions sur ce qui se passe avec eux. Mais ils contrôlent le plateau de jeu, pas Klaus et sa légion de nerds économistes-ingénieurs.

L’une des forces à l’œuvre est notre vieil ami de la classe de physique: l’entropie, le dieu du désordre, du hasard et de l’incertitude. Il est très actif ces derniers temps dans les affaires américaines en particulier, dans la mesure où nous n’avons pas de consensus viable pour diriger cette société, de sorte que toutes nos normes et institutions s’effondrent. C’est devenu si mauvais que nous n’avons même pas la nouvelle de l’effondrement parce que The News est l’une des institutions qui s’est effondrée. Au lieu d’événements relayés dans des paquets qui correspondent à la réalité, nous obtenons des «récits» uniformément concoctés de mauvaise foi, qui sont sciemment en non-conformité avec la réalité – ce qui est aussi opposé que possible à ce que The News visait autrefois à faire.

Le pire à propos des années Trump, c’est qu’il a permis à ses adversaires de faire de la mauvaise foi la plus grande vertu de toutes. C’est ce que vous avez obtenu de la connivence des Deep Staters anti-Trump et de The News qui vous ont apporté trois ans de RussiaGate, l’opération de camouflage de Robert Mueller pour RussiaGate, et le représentant Adam Schiff s’est couché le cul sans aucune pénalité. Et maintenant, vous en obtenez plus grâce au procureur général Merrick Garland permettant à des aventuriers politiques comme l’adjointe AG Lisa Monaco d’aller pêcher des accusations contre Rudy Giuliani dans le but exprès de l’enterrer dans «le processus» et de le laisser en faillite. Le ministère de la Justice est une institution brisée maintenant, et il n’y a pas assez de bonne volonté ou de bonne foi ces jours-ci pour le remettre sur pied.

L’hystérie Woke, en revanche, s’est récemment révélée être une agitation évidente et invite enfin à la répression dans les écoles alors que les parents commencent à s’opposer fortement aux séances de lutte contre le «privilège blanc» pour les enfants de huit ans et à la confusion sexuelle en atelier avec les enfants qui ne sont prêts pour aucune version du sexe, vrai ou faux. Le lien de The Great Reset avec Wokery peut être vu dans les efforts de George Soros pour financer les élections des procureurs de district à travers le pays, et ce jeu se déroule alors que leur incompétence flagrante est révélée. Kim Gardner, installée à Saint-Louis, risque maintenant de perdre sa licence juridique pour les poursuites malveillantes de l’ancien gouverneur Eric Greitens. La Cour suprême du Missouri mène l’enquête. Un effort de rappel est en cours pour rappeler LA DA George Gascon, soutenu par Soros, qui ne croit pas à la poursuite des criminels. Et l’équivalent de DA, State’s Attorney, à Chicago (comté de Cook), Kim Foxx, une autre installation de Soros, est sur les rochers non seulement pour dissimuler le canular de Jussie Smollett, mais pour avoir permis au comté de devenir une zone de feu libre. À quoi pensait M. Soros?

