Cachemire: il est temps d’aller de l’avant

Par Farooq Wani

Bercé sur les genoux du majestueux Himalaya, le Cachemire a toujours été connu pour sa beauté pittoresque, en raison de laquelle il est qualifié de «paradis sur terre». Malheureusement, au cours de la dernière décennie du XXe siècle, la paix et la tranquillité de cette région ont été brisées par le terrorisme soutenu par le Pakistan.

Le militantisme au Cachemire, qui dure depuis plus de trois décennies, n’a rien fait pour personne. Pourtant, certains jeunes cachemiris locaux soumis au lavage de cerveau continuent de rejoindre des groupes militants et, selon les estimations officielles, près de 250 jeunes garçons l’ont fait au cours des trois premiers mois de l’année en cours. Beaucoup se demandent pourquoi les jeunes garçons continuent de prendre l’arme, même s’ils savent qu’ils ne peuvent pas vaincre les forces gouvernementales?

Selon les analystes, la différence entre le militantisme actuel et celui du début des années 1990 est que la conviction idéologique du lot actuel de militants est bien plus supérieure à ce que les militants avaient à l’époque. Ceci est principalement le résultat de l’augmentation de la “ panislamisation ”, qui a changé la perception traditionnelle du public en ce qui concerne le différend au Cachemire – contrairement au passé, où le Cachemire était considéré comme un problème politique non résolu, il est aujourd’hui considéré comme une question religieuse – “ Jihad ‘!

En conséquence, on fait croire aux jeunes garçons que s’ils participent à cette «guerre sainte» et sont tués dans des fusillades, leur «martyre» leur gagnerait une place exaltée au paradis. Il n’est pas très difficile d’endoctriner des esprits jeunes et impressionnables par une mauvaise interprétation des textes et édits religieux en leur promettant un contenu «après la vie». Ainsi, bien qu’ayant conscience du risque de se faire tuer, les jeunes crédules finissent par ramasser l’arme, dans la fausse croyance qu’il y a des actes de violence à sanction religieuse et cette tendance est plus prononcée dans certaines régions du Cachemire du Sud comme Shopian, Kulgam. , Pulwama et certaines parties d’Awantipora ainsi que dans certaines zones du centre-ville de Srinagar et de Hizbul Mujahideen, Lashker-e-Taiba et Jaish-e-Mohammed sont les principaux recruteurs.

Les responsables de la sécurité indiens accusent les autorités pakistanaises d’abriter les dirigeants de groupes militants combattant au Cachemire et de leur fournir des conseils, une formation et un soutien matériel. Le Pakistan nie ces accusations, mais il a, sous la pression internationale, réprimé les groupes militants à l’intérieur de ses frontières dans le passé, ce qui justifie les affirmations de New Delhi.

Selon une évaluation récente du South Asia Terrorism Portal, un site Web basé à New Delhi qui suit les groupes militants dans la région, le Cachemire pourrait «se diriger vers une phase accrue de militantisme». Cependant, même si le gouvernement indien continue de réclamer une action contre le Pakistan, les experts estiment que «ce qui est complètement négligé, ce sont les stratégies pour restaurer la stabilité interne et une gouvernance sobre» au Jammu-et-Cachemire.

Il existe de nombreux exemples où des militants locaux ont abattu leurs frères et je ne cite que quelques incidents pour mettre en évidence cette tendance horrible.

· Le 10 avril, des militants ont abattu Mohammed Saleem Akhoon, soldat de l’armée territoriale qui était rentré chez lui en congé chez lui à Goriwan, Bijbehara.

· En juin 2019, un soldat de l’armée locale, Manzoor Ahmad Beigh, rentré chez lui en congé, a été abattu par des militants locaux dans sa résidence de Sadoora, Anantnag.

· En mai 2017, le lieutenant Umar Fayaz, un officier de l’armée de 22 ans du district de Shopian, rentré chez lui en permission pour assister au mariage d’un parent, a été enlevé par des militants du lieu du mariage et son corps criblé de balles a été retrouvé. dans le quartier de Herman de Shopian le lendemain matin.

Il semble que cette tendance méprisable des militants ciblant les Cachemiris sans aucune raison est une tentative pour empêcher les habitants de contribuer au retour à la normalité dans l’État. Enfin, il n’est pas nécessaire de lier les programmes de développement au Pakistan pour réduire l’infiltration de militants de toute la LoC. Dans le passé, de tels programmes étaient entrepris même lorsque le nombre total de militants sur le terrain était supérieur à 3 500. À l’heure actuelle, il y en a moins de 200 et New Delhi ne devrait donc pas faire d’Islamabad une excuse pour retarder les programmes de bien-être public.

La clé du Cachemire, et en fait de toute insurrection, a toujours été le soutien de la population locale. Cette fois, le groupe cible qui doit être courtisé et les réalités des médias de masse signifient que le gouvernement doit «commercialiser» efficacement son produit. L’Etat n’a vraiment rien à perdre. Ce qu’elle peut gagner, si elle est bien gérée, c’est une immense bonne volonté de la part des parents de ces jeunes vulnérables entraînés dans la destruction.

C’est le moment pour toutes les parties prenantes authentiques qui ont à l’esprit le bien du Cachemire de s’unir pour isoler ceux qui ont des conceptions hostiles. Le moment est venu d’être mûr et d’homme d’État et de travailler à consolider les gains accumulés grâce à un travail acharné et à de grands sacrifices. J&K exige une contribution constructive et non l’opportunisme. Rien ne peut être gagné en revivant un passé traumatisé d’une manière qui éclipse un avenir radieux. Il est temps de regarder vers l’avenir et de travailler pour un avenir radieux.

(L’auteur est le rédacteur en chef de Brighter Kashmir, chroniqueur, analyste politique et commentateur de télévision Courriel: farooqwani61@yahoo.co.in Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

