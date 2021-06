in

Manmeet Kaur est venu à Delhi pour recevoir les bénédictions de Guru Sahib et remercier les Sangat pour leur soutien, a déclaré Sirsa.

La jeune fille sikhe de 18 ans prise dans l’incident présumé de conversion ou de « djihad de l’amour » à Srinagar était mariée hier à un autre sikh Sukhpreet Singh. Auparavant, Manmeet Kaur avait été remise à sa famille à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait été mariée de force à un musulman à Srinagar. Le couple s’est marié dans un gurdwara à Pulwama et est parti pour New Delhi avec leurs familles.

Shiromani Akali Dal (SAD) Le président de Delhi, Paramjit Singh Sarna, a déclaré que la fille et le garçon se connaissaient et qu’aucun d’eux n’avait été forcé de se marier.

La famille de Kaur ainsi que des membres de la communauté sikhe avaient manifesté devant un tribunal de Srinagar, alléguant qu’elle avait été mariée de force à un musulman. Alors que la police n’a pas encore officiellement commenté la question, des sources ont déclaré à The Indian Express que Kaur, lorsqu’elle a été présentée devant un magistrat, a déclaré qu’elle s’était mariée de son plein gré.

Le leader du SAD, Manjinder Singh Sirsa, s’était également rendu à Srinagar et avait prétendument “djihad d’amour”, exigeant que le Centre mette en œuvre des lois plus strictes comme l’Uttar Prades et le Madhya Pradesh dans la vallée.

Sirsa, qui était présente lors du mariage, est venue à Delhi avec le couple et a tweeté des photos de Kaur avec son époux et sa famille hier. « Remerciant le Sangat d’avoir souhaité la bienvenue avec tant d’enthousiasme à la fille sikhe, Manmeet Kaur de Srinagar, qui a été convertie de force mais elle a retrouvé sa liberté. Elle est venue à Delhi avec nous aujourd’hui pour recevoir des bénédictions et remercier le Sangat d’avoir soutenu sa famille », a-t-il déclaré dans un tweet.

Dans un autre tweet, il a déclaré : « Se rendre hommage à Gurdwara Sri Bangla Sahib avec Manmeet Kaur, la fille sikh du Cachemire qui a été convertie de force. Mais sa famille s’est battue pour la foi et l’a récupérée. Manmeet Kaur est venu à Delhi pour recevoir les bénédictions de Guru Sahib et remercier les Sangat pour leur soutien.

Le Mutahida Majlis-e-Ulema (MMU), dirigé par Mirwaiz Umar Farooq, a déclaré hier que ses membres avaient rencontré des dirigeants de la communauté sikhe locale ainsi que des dirigeants du SAD pour régler le problème à l’amiable. Le MMU a également mis en garde contre les tentatives des « éléments extérieurs » de créer un fossé entre les communautés.

D’autre part, une délégation de sikhs a rencontré hier le ministre d’État de l’Union pour l’intérieur, G Kishan Reddy, à Delhi et a soumis un mémorandum sur la prétendue conversion forcée et le mariage de filles sikhs au Cachemire.

