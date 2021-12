Cacher le corps : les filets ignorent la mort du programme Reconstruire un meilleur programme

Mercredi, il est devenu clair que les dépenses négligentes du président Biden dans le projet de loi Build Back Better étaient mortes, car les démocrates n’avaient pas les voix au Sénat pour le faire adopter avant Noël et le début d’une année électorale. Et après avoir fait de leur mieux pour éclairer le public américain sur le contenu du projet de loi, les réseaux de diffusion libéraux (ABC, CBS et NBC ; y compris les réseaux de langue espagnole Telemundo et Univision) ont ignoré la conclusion finale de la disparition lente et angoissante du projet de loi.

L’adieu sans cérémonie au projet de loi qui aurait jeté des milliards de dollars dans des cafouillages de dépenses sociales était l’une des principales histoires du rapport spécial de Fox News Channel. L’animateur Bret Baier a même lancé le segment avec un sondage de Fox News Business montrant que « près de la moitié des électeurs inscrits interrogés pensent que le plan Build Back Better du président Biden pousserait l’inflation à la hausse. Seulement 21% pensent que cela aiderait à réduire l’inflation.

« Les plans les mieux élaborés du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, se sont peut-être égarés », a plaisanté le correspondant du Congrès Chad Pergram, juxtaposant les espoirs du sénateur pour le projet de loi et la dure réalité :

SCHUMER : Nous visons à l’adopter avant Noël. [Transition] Les démocrates du Sénat poursuivent leur travail pour faire adopter la loi du président Build Back Better avant Noël. [Transition] Mon objectif est de faire en sorte que le Sénat prenne des mesures pour débattre et adopter la législation du président Reconstruire en mieux avant que nous n’atteignions le jour de Noël. (…) PERGRAM : Mais ces espoirs s’estompent.

« Il n’y a rien de magique à adopter le projet de loi avant Noël. C’est un délai artificiel pour inciter à l’action. Mais contrairement au vin, cette facture risque de ne pas s’améliorer avec le temps. Surtout que les sondages du président Biden s’affaissent », a-t-il ajouté.

Pergram a également demandé l’avis de Darrell West du Brookings Institute. « Il va être difficile de garder les démocrates en ligne alors que son impopularité grandit », a déclaré West. « Tout ce qui ralentit le train risque de le faire dérailler. »

Et sur les efforts de Biden pour maintenir le parti sur ces rails, Pergram a déclaré: « il pourrait être prêt à reporter Build Back Better jusqu’à l’année prochaine, c’est si le Sénat peut approuver un projet de loi sur les droits de vote. »

Après la partie vidéo du segment, Baier a posé la question d’un million de dollars à Pergram pour expliquer que d’autres éléments de la liste de souhaits démocrates étaient tout aussi morts et n’étaient qu’« un effort pour distraire la base, surtout s’ils reportent la facture des dépenses » :

Chuck Schumer, il a parlé aux démocrates modérés de changer l’obstruction pour passer les droits de vote. Ils ne pouvaient accepter le projet de loi qu’avec une exclusion spéciale pour obstruction, sinon le GOP pourrait bloquer les démocrates. Derek Johnson de la NAACP, il a rencontré les démocrates aujourd’hui. Il dit que le temps presse. Mais jusqu’à présent, le droit de vote n’est pas en meilleure forme que l’autre projet de loi.

Le black-out du réseau de la mort de l’agenda du président Biden a été rendu possible grâce aux parrainages lucratifs de MétéoTech sur ABC, Neutrogène sur CBS, et Ford Motor Company sur NBC. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

Reportage spécial de Fox News Channel

15 décembre 2021

18h04:35 heure de l’Est BRET BAIER : Notre nouveau sondage Fox News Business indique que près de la moitié des électeurs inscrits interrogés pensent que le plan Build Back Better du président Biden ferait grimper l’inflation. Seulement 21 % pensent que cela contribuerait à réduire l’inflation. Il y a des indications ce soir qu’un vote sur la législation massive du président en matière de fiscalité et de dépenses sociales n’aura pas lieu avant la fin de l’année. Et il y a de vraies questions sur le projet de loi dans son ensemble. Même en 2022. Le correspondant du Congrès Chad Pergram a des détails ce soir depuis la colline du Capitole. [Cuts to video] TCHAD PERGRAM : Les plans les mieux élaborés du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, se sont peut-être égarés. SÉN. CHUCK SCHUMER (D-NY) : Nous visons à l’adopter avant Noël. [Transition] Les démocrates du Sénat poursuivent leur travail pour faire adopter la loi du président Build Back Better avant Noël. [Transition] Mon objectif est de faire en sorte que le Sénat prenne des mesures pour débattre et adopter la législation du président Reconstruire en mieux avant que nous n’atteignions le jour de Noël. PERGRAM: Les démocrates du Sénat restent optimistes quant au fait que le Sénat peut toujours adopter le projet de loi avant le 25 décembre. SÉN. DICK DURBIN (D-IL) : Joyeux Noël, bonne année, rentrons à la maison auprès de nos familles. Faisons notre travail. PERGRAM : Mais ces espoirs s’estompent. JOURNALISTE NON IDENTIFIÉ 1 : Croyez-vous toujours que vous pouvez mettre en œuvre le Build Back Better Act cette année ? PRÉSIDENT JOE BIDEN : Je l’espère. Ça va être proche. PERGRAM : Des problèmes non résolus persistent sur l’immigration, les impôts et les soins de santé. SÉN. MITCH MCCONNELL (R-KY) : Le meilleur cadeau de Noël que le peuple américain ait pu entendre était que ce projet de loi n’allait nulle part. PERGRAM : Les républicains s’opposent au projet de loi mais il repose sur un sénateur démocrate solitaire. MCCONNELL : Il me semble que le sénateur Manchin peut déterminer le moment ici. PERGRAM: Joe Manchin s’est entretenu plusieurs fois avec le président Biden cette semaine. Manchin craint que le projet de loi n’alimente l’inflation. Manchin est allusif puisque le projet de loi n’est pas fait. JOURNALISTE NON IDENTIFIÉ 2 : Vos problèmes peuvent-ils être résolus avant Noël ? SÉN. JOE MANCHIN (D-WV) : Sur le plan de la procédure, nous n’avons rien à voter. PERGRAM : Il n’y a rien de magique à adopter la facture avant Noël. C’est un délai artificiel pour inciter à l’action. Mais contrairement au vin, cette facture risque de ne pas s’améliorer avec le temps. Surtout que les sondages du président Biden s’affaissent. DARRELL WEST (Brookings Institute) : Il va être difficile de garder les démocrates en ligne alors que son impopularité grandit. [Transition] Tout ce qui ralentit le train risque de le faire dérailler. [Cuts back to live] PERGRAM: Le président Biden a déclaré aujourd’hui qu’il serait peut-être disposé à reporter Build Back Better à l’année prochaine, à condition que le Sénat puisse approuver un projet de loi sur les droits de vote. Bret ? BAIER : Oui, plus un projet de loi dure longtemps, plus il est difficile à adopter, surtout en année électorale. Mais, Chad, si Build Back Better est mis à l’écart comme nous le pensons, dans quelle mesure ce discours sur le droit de vote est-il réaliste ? Je veux dire, les démocrates semblent se concentrer sur ce point. PERGRAM : Pas très. C’est un effort pour distraire la base, surtout s’ils reportent le projet de loi de dépenses. Chuck Schumer, il a parlé aux démocrates modérés de changer l’obstruction pour passer les droits de vote. Ils ne pouvaient accepter le projet de loi qu’avec une exclusion spéciale pour obstruction, sinon le GOP pourrait bloquer les démocrates. Derek Johnson de la NAACP, il a rencontré les démocrates aujourd’hui. Il dit que le temps presse. Mais jusqu’à présent, le droit de vote n’est pas en meilleure forme que l’autre projet de loi. Bret ? BAIER : Chad Pergram en direct à Capitol Hill. Tchad, merci.