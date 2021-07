Cachez votre honte avec cette astuce Google qui supprime les recherches embarrassantes

Il y a quelques mois, Google a introduit une nouvelle façon pour les utilisateurs de supprimer rapidement les 15 dernières minutes de l’historique de leur navigateur sur Chrome. Baptisée Quick Delete, la fonctionnalité a été dévoilée à Google I/O en mai dernier et s’avère pratique si vous vous lancez dans une recherche sensible sans passer d’abord en mode navigation privée.

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Qu’est-ce que la suppression rapide

Alors qu’Apple a positionné la confidentialité comme la pierre angulaire de l’expérience utilisateur iOS, ce n’est pas comme si Google adoptait l’approche inverse. Au contraire, lors de sa conférence des développeurs cette année, Google a introduit plusieurs fonctionnalités axées sur la confidentialité, la suppression rapide étant peut-être la plus remarquable.

Avant la suppression rapide, la suppression de l’historique de votre navigateur sur Chrome n’était disponible que par cinq incréments de temps distincts. Vous pouvez soit supprimer la dernière heure, les dernières 24 heures, la dernière semaine ou le dernier mois de l’historique de votre navigateur. Vous aviez également la possibilité de supprimer l’intégralité de l’historique de votre navigateur.

Bien qu’utiles, les incréments de temps disponibles étaient quelque peu limitatifs. Parfois, par exemple, vous souhaitez uniquement supprimer vos recherches les plus récentes sans nécessairement effacer une heure ou une journée complète d’historique de navigation.

Et donc, Google a développé Quick Delete.

Comment supprimer les 15 dernières minutes de votre historique Google Chrome

Profiter de la suppression rapide est assez simple et rapide. La première chose à faire est d’ouvrir l’application Google sur votre iPhone ou appareil Android. Ensuite, appuyez sur l’icône de profil située dans le coin supérieur droit de l’écran. Vous devriez voir une option pour “Supprimer les 15 dernières minutes”. Une fois que vous appuyez dessus, les 15 dernières minutes de votre historique Chrome seront supprimées. Notez que vous verrez une page de confirmation indiquant « Suppression de l’historique des recherches de votre compte Google. Les changements apparaîtront bientôt. Le message contient également une option “Annuler” si vous le sélectionnez accidentellement par erreur

En passant, Google au fil des ans a intégré toutes sortes de fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs avancés dans son navigateur Chrome. Nous en avons souligné quelques-uns ici.

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de longue date de Mac et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’elle n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.