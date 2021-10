Cacic et Brkic passent à la phase suivante du tournoi ATP 250 à Moscou après avoir remporté les demi-finales

22/10/2021

Le 23/10/2021 à 01:30 CEST

serbe Nikola Cacic, numéro 41 de l’ATP et le joueur bosniaque Tomislav Brkic, le numéro 54 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4, 4-6 et 10-8 en une heure et vingt-huit minutes au joueur de tennis espagnol Pedro Martínez Gardien de but, numéro 97 de l’ATP et joueur biélorusse Ilya Ivashka en demi-finale du tournoi ATP 250 Moscou. Après ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs de ce match lors de la finale du tournoi ATP 250 à Moscou.

Les statistiques du match indiquent que Cacic et Brkic, les vainqueurs, ont réussi à casser le service une fois, ont réalisé une efficacité de 66% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont pris 76% des points de service. Quant au couple perdant, ils ont également réussi à casser le service de leurs adversaires à une occasion et leurs données d’efficacité sont de 62%, 4 doubles fautes et 73% de points obtenus au service.

Lors de la finale, Cacic et Brkic affronteront les vainqueurs du match entre Harri héliovaara et Matwe middelkoop contre Escobar Gonzalo et Ariel Béhar.

Le tournoi Moscou (ATP Moscou) se déroule du 18 au 24 octobre sur un court intérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 16 couples s’affrontent.