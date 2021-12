Caco Barreto, avant l’ancien champion du monde Charlie Edwards : « Je pense que je vais surprendre »

Jacob Barreto, son frère, et son entraîneur Antonio Barreto

Aujourd’hui, le champion espagnol des poids coq, les îles Canaries, se rend en Angleterre Jacob «Caco» Barreto (13-3, 5 KO). Vendredi prochain au mythique York Hall de Bethnal Green (Londres) il affrontera l’ancien champion du monde des poids mouches Charlie Edwards (16-1, 6 KO).

Edwards a décidé de passer au poids coq et a choisi l’homme de Tenerife pour ce combat en huit rounds. « Ce sera un combat difficile, surtout pour un champion du monde, mais je suis assez fort et je pense que je vais surprendre ».

Barreto a décidé de voyager pour ce dur combat, non pas à cause de la bourse, ce qui n’est pas mal, mais parce qu’ici en Espagne et plus encore aux Canaries, l’émission est très arrêtée : «Ici aux Canaries il y a très peu d’activité. Ce qui me passionne le plus, c’est de défendre le titre espagnol, nous allions avoir un match revanche avec Nano Santana, ce qui était un grand combat, mais cela ne pouvait pas être avec les restrictions du public et tant de problèmes ».

Dans sa forme physique il va très bien, « Je suis au poids, ce qui est généralement difficile à donner pour moi, mais j’ai fait une bonne préparation avec des séances de sparring contre Alejandro Moya, le champion d’Espagne des super-légers, et contre Aramis Torres. J’ai beaucoup travaillé avec mon entraîneur, qui est mon père, Antonio Barreto. J’aurai un avantage à 53 500 kg car c’est mon poids habituel.

Il est conscient des difficultés du combat et de ce qu’il veut faire : « Il est rapide et aime les courtes distances. Je vais l’attendre avec ma plus grande stature et envergure. Mais s’il ne vient pas, nous passerons sur lui ».

Bonne chance à Caco Barreto, qui à 25 ans a un bel avenir devant lui.