Cactus publie le vidéoclip de la chanson titre ‘Tightrope’

Légendes du rock classique des années 70 CACTUS ont sorti leur nouvel album, « Corde raide », sur tous les formats aujourd’hui. Le groupe a filmé une vidéo de performance pour la chanson titre, qui offre l’un des crochets les plus meurtriers et mémorablement groovy de l’album.

Membre fondateur et légende du tambour Appice carmin avait ceci à dire à propos de la chanson: « ‘Corde raide’ est l’une de mes chansons préférées de l’album. Le groove de la batterie et de la basse plus le riff de guitare cool !! Des mélodies cool sur le dessus en font un excellent morceau de rock blues lourd classique. Je l’aime!!! »

CACTUS est devenu connu sous le nom de « l’Américain LED ZEPPELIN, « un surnom qu’ils possédaient en raison de leur style blues rock explosif, de leur musicalité discrète mais indéniablement brillante, sans parler de leur présence sur scène énergique et vivante qui en a fait un incontournable des arènes rock du monde entier. écrasant nouvel album appelé « Corde raide » qui établit un équilibre délicat entre des rockers puissants et entraînants et des morceaux d’albums plus complexes et enivrants. Toujours dirigé par Appice aux côtés de membres de longue date Jimmy Kunes au chant et Randy Pratt à l’harmonica, « Corde raide » est, selon Appice, « un des meilleurs CACTUS albums que nous avons jamais fait. Du jeu à la production et aux chansons, nous avons vraiment fait un pas en avant. « Ils sont rejoints par un nouveau guitariste / chanteur principal. Paul Warren (ex-Rod Stewart, Tina Turner, Joe Cocker) et James Caputo à la basse. « Corde raide » donnera aussi longtemps CACTUS les fans sont une raison de se réjouir car il comprend des apparitions d’invités spéciaux de l’original CACTUS guitariste Jim McCarty et chanteur Phil Naro.

Liste des pistes:

01. Corde raide



02. Papa était une pierre roulante



03. Tout brassé



04. Poison au paradis



05. Troisième fois passé



06. Secoue cette chose



07. Toucher primitif



08. Prédication Femme Homme Blues



09. Élévation



dix. Suite 1 et 2: Everlong, tous les fous



11. En route pour une chute



12. Portez-le

CACTUS a eu une histoire longue et mouvementée. Formé en 1970 à partir des cendres de FUDGE À LA VANILLE par Appice carmin et Tim Bogert, la gamme initiale comprenait également McCarty et chanteur Jour rouillé. (Appice et Bogert avait initialement prévu un nouveau groupe avec Jeff Beck qui a été reporté à 1973, en raison de Beckaccident de voiture presque mortel en 1969.) Jim McCarty était venu de MITCH RYDER ET LES ROUES DETROIT et jouait avec LE BUDDY MILES EXPRESS. Tim et Carmin aussi trouvé chanteur Jour dans LES DUCS AMBOY avec Ted Nugent. Ensemble, les quatre musiciens ont formé CACTUS, nommé d’après le cactus peyotl, qui a fourni un ingrédient clé dans les médicaments psychotropes.

Tandis que CACTUS a connu le succès dès le début et a rapidement construit une base de fans fidèles, au début de 1973, le groupe s’était effondré principalement en raison du manque de soutien réel de son label, et du fait que Beck était maintenant prêt à jouer avec Carmin et Tim. Ce ne serait qu’en 2006, trois décennies après la mort tragique de Jour rouillé, que le groupe s’est reformé avec Pratt et Kunes. Lorsque Tim Bogert a été contraint à la retraite après un grave accident de moto, Pete Bremy a sauté dans les deux CACTUS et FUDGE À LA VANILLE.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).