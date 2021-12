CAD à 1,3% au T2, vu s’élargir

Bien entendu, les excédents du compte courant de certains des derniers trimestres ont été causés par un ralentissement des importations, qui reflétait une baisse de la demande de biens dans l’économie touchée par la pandémie, plutôt que par une quelconque amélioration structurelle.

Après une longue période de confort relatif, les inquiétudes semblent réapparaître sur le front du compte courant du pays. Au cours du trimestre juillet-septembre de l’exercice en cours, le compte a enregistré un déficit de 9,6 milliards de dollars ou 1,3 % du produit intérieur brut (PIB), le plus important depuis le premier trimestre de l’exercice 20, a annoncé vendredi RBI. Les analystes prévoient un déficit beaucoup plus important au cours du trimestre de décembre, alors même que les entrées de capitaux se sont amenuisées.

Un important excédent du compte de capital – 40 milliards de dollars – permis par l’allocation de 17,9 milliards de DTS par le FMI – a plus que compensé le déficit du compte courant au T2FY22. Sur la base de la balance des paiements, il y a eu une augmentation nette de 31,2 milliards de dollars des réserves de change au cours du trimestre, presque le même niveau qu’il y a un an, lorsque le compte courant avait un excédent de 15,5 milliards de dollars.

Bien entendu, les excédents du compte courant de certains des derniers trimestres ont été causés par un ralentissement des importations, qui reflétait une baisse de la demande de biens dans l’économie touchée par la pandémie, plutôt que par une quelconque amélioration structurelle.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’Icra, a déclaré : « Le déficit du compte courant au deuxième trimestre (de l’exercice 22) était quelque peu inférieur à nos attentes. Néanmoins, un énorme élargissement est à venir, avec les importants déficits du commerce des marchandises observés en octobre-novembre 2021. »

Elle s’attend à ce que le déficit du compte courant dépasse 25 milliards de dollars au troisième trimestre de l’exercice 22, rivalisant avec la taille du dollar canadien de l’exercice 20 (avant Covid). Pour l’ensemble de l’EX22, Nayar a projeté le CAD à 40-45 milliards de dollars, soit environ 1,4% du PIB.

RBI a déclaré: « Le déficit du compte courant au T2-2021-22 était principalement dû à l’élargissement du déficit commercial (de marchandises) à 44,4 milliards de dollars contre 30,7 milliards de dollars au trimestre précédent et à une augmentation des sorties nettes de revenus d’investissement. »

En fait, une augmentation soutenue de la facture des importations – entraînée essentiellement par des prix élevés du pétrole et des achats d’or, et une libération de la demande refoulée pendant la saison des fêtes – a considérablement gonflé le déficit commercial des biens ces derniers mois, en particulier depuis septembre. Au cours des deux premiers mois du trimestre de décembre, le déficit a atteint 42,6 milliards de dollars, bien au-dessus des 19,3 milliards de dollars de l’année précédente.

Dans le même temps, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) sont restés vendeurs nets au cours du trimestre de décembre, après avoir retiré des actions et des billets d’une valeur de 6,4 milliards de dollars, selon les données de Bloomberg. Ainsi, le financement du CAD plus large attendu au trimestre de décembre apparaît difficile. Alors que les FPI se sont déchargés des actions chaque mois du T3FY22, novembre a été témoin d’un achat marginal d’obligations à hauteur de 153,68 millions de dollars. Au cours du trimestre, FPI a retiré 1,7 milliard de dollars de la dette et 4,7 milliards de dollars des actions.

RBI a ajouté : « Dans le compte financier, les investissements directs étrangers nets ont enregistré un afflux de 9,5 milliards de dollars (au T2FY22), inférieur à 24,4 milliards de dollars il y a un an. L’investissement de portefeuille étranger net au cours du trimestre était de 3,9 milliards de dollars, contre 7,0 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 21. »

« L’Inde a enregistré un déficit de la balance courante de 0,2% du PIB au S12021-22 contre un excédent de 3% au S12020-21 en raison d’une forte augmentation du déficit commercial. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.