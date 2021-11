Cadalabs entame la deuxième phase de la prévente des tokens CALA avant son lancement prévu sur le marché NFT.

Cadalabs a exclu la phase 2 du symbole de prévente CALA avant le lancement du marché NFT prévu, qui est prévu pour le 15 décembre 2021.

Cadalabs NFT Marketplace inclura des fonctionnalités étonnantes telles que l’intégration sans tracas des utilisateurs, la vitesse de confirmation et des frais de transaction réduits pour attirer davantage de créateurs et de collectionneurs dans l’écosystème Cadalab et également pour la publicité.

Les autres fonctionnalités de Cadalabs NFT Marketplace incluent les jetons d’échange, les enchères, l’achat / la vente de NFT, la création de vos œuvres d’art et la création d’un profil.

Pré-vente des tokens CALA phase 2

Au total, 10 millions de jetons CALA seront disponibles en prévente.

Les jetons CALA seront disponibles au tarif de 0,25 ADA par jeton.

Pour permettre à tout le monde de participer, le nombre minimum de jetons pouvant être achetés sera de 300 ADA et un maximum de 15 000 ADA.

Il y aura également une récompense supplémentaire pour les jetons achetés à chaque étape et un bonus de 5% pendant trois jours du 1er au 3 novembre dans la phase de prévente II.

Cadalabs devrait lancer sa place de marché NFT après l’exercice de pré-vente.

Présentation de Cadalabs

Cadalabs Protocol, la première plate-forme NFT communautaire de ce type qui permet aux collectionneurs d’œuvres d’art numériques de définir leur travail en tant que NFT et les met en relation avec les vendeurs pour échanger de manière transparente à l’avenir.

L’équipe Cadalabs permet à la communauté de participer aux problèmes de gouvernance grâce à l’utilisation de son jeton utilitaire, le CALA.

De plus, les utilisateurs pourront miser leurs jetons pour gagner, sélectionner les œuvres d’art en vedette, modérer les créateurs et voter sur les propositions en possédant des jetons CALA.

Cadalabs prévoit également de soutenir des projets de financement décentralisé (DeFi) en plus des applications commerciales par le biais d’échanges, de subventions et d’autres formes d’investissement.

Le post Cadalabs entame la deuxième phase de la prévente des tokens CALA avant son lancement prévu sur le marché du NFT. est apparu en premier sur Invezz.