Cadalabs lance le premier métaverse sur Cardano avec des terrains et des jetons virtuels disponibles à la vente

Le protocole Cadalabs fait des vagues dans la communauté crypto depuis sa création sur le réseau Cardano. Le protocole Cadalabs dispose d’une équipe de développeurs hautement spécialisés et compétents, toujours soucieux de la croissance de l’écosystème Cadalabs.

Cadalabs est fier du grand public d’avoir lancé avec succès Cada Infinity, le premier métaverse sur cardno blockchain. Cette grande étape a été franchie par l’équipe de développeurs de Cadalabs. Cada Infinity Metaverse prendra en charge le système de jeu Cadalabs, les terrains virtuels Cadalabs, l’immobilier, etc.

Cadalabs Metaverse prendra en charge les éléments suivants :

1. INTEROPÉRABILITÉ – cela permettra à n’importe qui de créer des contrats intelligents et de les déployer dans notre chaîne Metaverse. Les contrats intelligents seront compatibles grâce à la prise en charge fournie pour Solidity ainsi que pour tout ce qui se compile en bytecode EVM.

2. ÉVOLUTIVITÉ – Le système Cadalabs Metaverse utilisera le cadre modulaire Substrate pour une plus grande évolutivité, une expansion à long terme et un support pour connecter des applications et des services décentralisés et permettre à d’autres chaînes de blocs indépendantes de se connecter, d’échanger des informations et des transactions à moindre coût.

3. VIE VIRTUELLE – Cadalabs Metaverse intégrera également d’autres aspects de la vie en ligne tels que les achats, l’achat de terrains virtuels, les jeux vidéo et les médias sociaux.

À propos de Cadalabs

CADALABS est une plate-forme NFT DeFi axée sur la communauté qui crée une application de frappe NFT sur le réseau Cardano pour permettre aux collectionneurs d’œuvres d’art numériques de frapper leurs œuvres en tant que NFT et de les connecter aux vendeurs pour échanger de manière transparente à l’avenir. L’équipe de CADALAB a développé son jeton utilitaire baptisé $CALA Token, qui permet à la communauté de prendre part aux problèmes de gouvernance. En outre, en détenant le jeton CALA, les utilisateurs peuvent modérer les créateurs, voter sur des propositions, miser leurs jetons pour gagner et conserver les œuvres d’art en vedette. Le protocole CADALAB cherche à s’aventurer davantage dans l’industrie des jetons non fongibles et, ce faisant, aider les créateurs de contenu numérique, les artistes et les collectionneurs d’art à se rencontrer sur une plate-forme numérique.

Les premiers constructeurs sur les terres virtuelles de Cadalabs investissent dans des terrains numériques dans des mondes virtuels pour présenter leur travail et créer des communautés dédiées autour de celui-ci.

Cadalabs a attribué 2000 parcelles de terrain à la vente, ainsi que

Le métaverse innovant de Cadalabs signifie qu’en plus de pouvoir construire et aménager votre parcelle de terrain en réalité virtuelle, votre parcelle vous accorde également d’autres utilités, notamment des droits de gouvernance et la possibilité de commercialiser votre parcelle. De plus, les propriétaires fonciers recevront une part de TOUS les revenus générés par le marché de Cadalabs. Cela fait partie de l’initiative « jouer pour gagner » de Cadalabs, qui offre aux propriétaires fonciers un rôle interactif dans l’écosystème.

Cadalabs a alloué 2000 parcelles de terres virtuelles qui seront vendues aux premiers acheteurs à 300 ADA pour chaque parcelle.

Tous les propriétaires de terrains virtuels de Cadalabs pourront réclamer, frapper leurs articles et recevoir leurs NFT dans leurs portefeuilles. Cadalabs Virtual est également livré avec de nombreux autres objets bonus à utiliser dans le métaverse.

La vente de la troisième phase de CALA Token est toujours en cours pour les investisseurs intéressés qui souhaitent participer à la prévente de CALA Tokens qui exercent.

