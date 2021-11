Cadalabs Protocol est prêt à lancer son lanceur de jeux sur le réseau Cardano

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Ci-dessous, l’équipe de Cadalabs propose plus de détails sur le lancement de son lanceur de jeu, ainsi que la prévente du jeton CALA.

***

Dans le cadre d’une initiative planifiée visant à accroître l’accessibilité de son écosystème de produits et services, l’équipe est heureuse d’annoncer qu’elle développe le lanceur de jeux Cadalabs.

Grâce à cela, les utilisateurs pourront télécharger et installer le jeu directement depuis le site Web de Cadalabs au démarrage, sans avoir à créer de compte sur une plate-forme de distribution centrale pendant le processus.

Parmi les avantages que cela apporte, les suivants se démarquent :

Ensemble de test : nouveaux testeurs intégrés sans problèmes. Cette fonctionnalité a été demandée par la communauté Cadalabs. Acquisition d’utilisateurs plus efficace : tout sera possible d’un simple clic sur le bouton d’installation.

Questions fréquentes

Voici quelques-unes des questions et des doutes les plus fréquemment posés sur les fonctionnalités du jeu Cadalabs :

Pourquoi Cadalabs s’est-il lancé dans la fonctionnalité de jeu Play to Earn ?

Le plan a toujours été d’avoir notre propre lanceur de jeu, mais il semble maintenant que ce soit le bon moment pour dire à notre communauté que nous le développons déjà.

Cadalabs sera-t-il ouvert au lancement sur d’autres plateformes à l’avenir ?

Nous sommes toujours ouverts à discuter avec les plateformes qui souhaitent offrir le beau monde de Cadalabs Network à leurs utilisateurs.

Le lancement du jeu sera-t-il retardé ?

Non, le développement du lanceur de jeu était déjà prévu et les dates de sortie ne seront pas modifiées.

Restez à l’écoute pour plus d’informations et rendez-vous sur la plateforme de jeu Cadalabs.

À propos du jeton CALA

Voici quelques cas d’utilisation du jeton CALA

Les jetons CALA stimuleront le marché NFT de Cadalabs. Les jetons CALA seront utilisés comme moyen de paiement pour la vérification du profil sur la place de marché NFT de Cadalabs et auront une marque bleue. Les jetons CALA serviront de passerelle de paiement pour les machines à sous en vedette sur notre plate-forme NFT. Les jetons CALA seront utilisés pour « aimer » et voter pour les œuvres d’art NFT sur la place de marché NFT de Cadalabs. C’est un jeton de gouvernance. Les utilisateurs peuvent garantir les jetons CALA sur notre plateforme de paris. Les utilisateurs peuvent miser le jeton CALA pour se classer plus haut sur notre moteur de classement intelligent AI. Les jetons CALA seront le moteur de la plateforme de jeu Cadalabs.

Comment participer à la deuxième phase de la vente de jetons CALA ?

La pré-vente de la deuxième phase du token CALA est en cours pour que les investisseurs intéressés et le grand public l’achètent et deviennent les premiers utilisateurs : https://cadalabs.io/presale

Plus d’informations

Si vous souhaitez plus d’informations sur Cadalabs, le projet et le jeton CALA, nous vous invitons à visiter les canaux officiels du projet :

Communiqué de presse

Clause de non-responsabilité: Il s’agit d’un communiqué de presse au contenu informatif préparé par l’équipe de Cadalabs. QuotidienBitcoin n’approuve ni ne promeut l’achat du jeton ou des produits ou services indiqués dans cet article.

Texte et image de Cadalabs