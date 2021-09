Cadbury réinvente sa publicité pour le cricket de 1993

Nous espérons que ce film ramènera une bouffée de nostalgie, déclare Anil Viswanathan, directeur principal, marketing, Mondelez India

Cadbury a lancé une nouvelle campagne qui réinvente sa publicité de cricket de 1993, où une fille danse sur un terrain de cricket pour célébrer le siècle de son petit ami. Dans la version 2021, la fille atteint un siècle et son petit ami saute sur le terrain pour danser et célébrer sa performance fracassante, se terminant par #GoodLuckGirls. La campagne a été conceptualisée par Ogilvy.

«Il fallait un client courageux en 1993 pour aller de l’avant avec le film original de Cadbury Cricket qui est devenu si populaire. Il fallait un client encore plus courageux pour tenter quelque chose avec un film emblématique et en faire de la magie. Je suis ravi que l’équipe de Mondelez et d’Ogilvy ait rendu cette magie, l’a rendue pertinente, excitante, tout comme Cadbury, dans sa mode audacieuse et avant-gardiste », a déclaré Piyush Pandey, président de la création mondiale et président exécutif de l’Inde, Ogilvy.

« L’excitation et le stress dans nos têtes se faisaient concurrence. Recréer un si grand succès, c’est comme se préparer à un million d’opinions. La seule raison pour laquelle nous sommes allés de l’avant était que c’était bien et c’était génial. Nous avons adoré l’idée de notre instinct. Heureusement, le client aussi. Chapeau à l’équipe de toutes les filles qui y a pensé et chapeau à Bob de Good Morning Films pour l’avoir si bien fait », ont déclaré Sukesh, Harshad et Kainaz, directeurs de la création chez Ogilvy India.

Pour Anil Viswanathan, directeur principal, marketing, Mondelez India, de la performance dans le monde de l’entreprise à la victoire aux médailles olympiques, les femmes sont à l’avant-garde de la création de nouveaux jalons, chaque jour et le film est une ode à chacune d’entre elles. «En tant que marque qui a toujours promu l’inclusion des genres, la mise en place d’une campagne emblématique est notre façon de reconnaître les temps qui changent et d’étendre notre soutien à toutes les femmes pionnières. Une extension de notre récit de générosité en cours, le film transmet également le message de la façon dont prendre des mesures petites mais importantes pour reconnaître les réalisations des femmes ferait du monde un meilleur endroit où vivre. Nous espérons que ce film ramènera une bouffée de nostalgie et confiant que cette version rafraîchie trouvera autant d’amour que l’original », a-t-il ajouté.

