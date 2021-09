Cadbury s’empare du genre ! Bagues Ogilvy en nostalgie avec une touche de modernité

Ce qui est intéressant, c’est que le film est basé sur la campagne “Asli Swaad Zindagi Ka” lancée par la marque en 1994.

À une époque où les marques s’attirent la colère des internautes pour avoir favorisé les stéréotypes de genre dans la publicité, le nouveau film de Cadbury #GoodLuckGirls est sous les feux de la rampe pour toutes les bonnes raisons. La nouvelle campagne vise à encourager les filles qui créent des histoires à succès et émergent comme de puissants modèles pour les jeunes. « Des performances dans le monde de l’entreprise à des médailles olympiques, les femmes sont à l’avant-garde de la création de nouveaux jalons, chaque jour et notre film est une ode à chacune d’entre elles », a déclaré Anil Viswanathan, directeur principal – marketing, Mondelez India, a déclaré . La campagne a encore une fois été conceptualisée par Ogilvy India.

Ce qui est intéressant, c’est que le film est basé sur la campagne “Asli Swaad Zindagi Ka” lancée par la marque en 1994, où une fille court vers le terrain de cricket et pénètre dans un poste de danse un siècle par son petit ami. Dans la version 2021, une fille atteint un siècle et son petit ami saute sur le terrain pour danser et célébrer sa performance. Avec cette campagne, l’objectif est de créer l’amour de la marque, a déclaré Piyush Pandey, président, directeur créatif et exécutif mondial de l’Inde, Ogilvy. “Les temps ont changé. Avec les publicités emblématiques, le besoin est de choisir des choses ou des sujets auxquels les gens peuvent s’identifier dans le contexte actuel. L’idée n’est pas de le reproduire mais de le rafraîchir avec une nouvelle idée et de profiter de la popularité de ce qui est emblématique », a-t-il déclaré à BrandWagon Online. Dans ce cas, la chanson originale de la campagne de 1994 a été conservée.

Selon les experts de la marque, le contexte contemporain rend le film non seulement plus sympathique, mais aussi percutant pour véhiculer un message social puissant. Pour ceux qui ont grandi avec la publicité originale dans les années 90, la nouvelle publicité est une pure nostalgie recréée avec brio et rapproche la marque du cœur de ces consommateurs, a déclaré Ronita Mitra, fondatrice de Brand Eagle Consulting. «Pour la génération actuelle de consommateurs, cependant, la publicité se limitera probablement à être une communication très agréable tissée dans un contexte social puissant et pertinent. Cela pourrait renforcer le lien émotionnel de la marque principale Cadbury. Peut-être que cette communication devrait être suivie d’une série d’annonces qui continuent à alimenter le message social émotionnel tout en rendant la catégorie et le produit plus pertinents et significatifs », a-t-elle ajouté.

Pour Sridhar Ramanujam, fondateur et PDG de Brand-comm, Cadbury a fait du bon travail en essayant de le rendre d’actualité avant la série One Day International (ODI) qui se tiendra entre l’équipe de cricket féminine indienne et l’Australie à partir du 21 septembre 2021. « La nouvelle campagne est le reflet de l’évolution des temps. Il a une touche de nostalgie pour tous ceux qui ont vu la publicité. Pour ceux qui n’ont pas vu la version précédente, il y a un intérêt général car elle parle de l’époque actuelle”, a-t-il ajouté.

Alors que la publicité originale des années 90 faisait partie d’une campagne plus vaste visant à modifier le positionnement de Cadbury et à intégrer la marque dans l’ensemble de considération des adultes, la nouvelle campagne vise à renforcer le lien avec les consommateurs. La campagne, qui a été publiée vendredi, a recueilli plus de 8,9 millions de vues sur YouTube.

