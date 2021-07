Cade Cunningham, c’est ainsi que joue le tout nouveau n°1 du NBA Draft 2021

Pas de surprises au petit matin de NBA Draft 2021. Pistons de Détroit a choisi Cade Cunningham en première position. Il était le grand favori de tous les analystes, le joueur dont tout le monde fait remarquer qu’il va finir par être une mégastar de la ligue.

Son année dans la NCAA a été fantastique, répondant à toutes les attentes qu’il avait générées après son excellent niveau au lycée. Avec les Cowboys, le meneur de jeu de 2,03 mètres du Texas a récolté en moyenne 20,1 points, 6,2 rebonds, 3,5 passes décisives, 1,6 interception, 44 % en placements, 40 % en triples (six tirs par match) et 85 % en lancers francs en 35,4 minutes de jeu par match.

Compétences

C’est un “garde” moderne avec une grande envergure, avec un très bon tir pour un joueur de la NCAA sans expérience NBA et avec une grande vision du jeu et une capacité créative. Ils le comparent à Luka Doncic, quelque chose qui est logiquement plus gros, mais qui donne une idée de ce qu’on attend de lui et du type de joueur qu’il a été au stade universitaire.

Ce qui a le plus surpris tous les éclaireurs de la ligue, c’est que, techniquement parlant, Cunningham est un joueur très évolué. Il ne dépend pas seulement de son physique pour surpasser ses rivaux, ce qui fait de lui un joueur si précieux.

Étant un excellent tireur, dans la NCAA, il a détruit les défenses rivales en menaçant son tir et en pénétrant ou en passant le ballon. Il est dangereux avec le ballon comme nous l’avons expliqué, mais aussi sans lui en raison de son excellent envol. De plus, le fait d’être un grand meneur de jeu lui permet d’être de loin supérieur à nombre de ses rivaux. Quant à sa capacité de passe, il est très bon avec le pick and roll et avec la capacité de trouver des coéquipiers ouverts en position de tir.

En défense, il a également été un joueur précieux au stade universitaire, parfaitement adapté au basket-ball moderne, capable de défendre à plusieurs postes en même temps. Sa taille lui permet de voler de nombreuses balles et il n’est pas handicapé en tête-à-tête.