Cade Cunningham : “Doncic et moi faisons les choses de la même manière.”

Le NBA Draft est déjà à l’honneur de la compétition, avec l’autorisation de Team USA. Les unes après les autres, ce matin (1h30, #Vamos), les franchises vont tenter de faire leurs choix. Cette année surtout. Sous ses yeux, l’une des portées les plus prometteuses de ces derniers temps. Evan Mobley, Jalen Suggs, Jalen Green, Jonathan Kuminga… et Cade Cunningham. On attend beaucoup de chacun, mais de ces derniers, davantage. Après une brillante saison chez les Oklahoma State Cowboys, personne ne doute de son statut de leader de la génération. En saison régulière, après une moyenne de 20,2 points, 6,3 rebonds et 3,6 passes décisives, il a été élu meilleur joueur et recrue du Big 12, sa conférence, une étape qui, jusqu’à présent, n’avait été franchie que par Marcus Smart, Michael Beasley et Kevin. Durant. Au cours de sa première et de sa dernière année d’université, il a réussi à mener l’État de l’Oklahoma jusqu’aux portes de la victoire de son tournoi, ce qu’il n’a pas fait depuis 2005. Ce n’était pas possible et, dans March Madness, il a succombé au deuxième tour contre Oregon State, après avoir marqué 24 points dans le match. Les réalisations collectives lui ont résisté, mais sur le plan individuel, il a laissé ce sentiment rarement perçu, celui laissé par les talents suprêmes.

Le temps dira. Pour l’instant, cependant, les caractéristiques l’accompagnent. C’est une base moderne, aussi imaginative que physiquement puissante. Ses 203 cm de hauteur et son poids de 100 kg lui permettent de défendre pratiquement n’importe quelle position. Sur le terrain offensif, l’arsenal monte en flèche : il joue bien le pick and roll, il génère de bons coups à lui tout seul, via le pas en arrière, le changement de rythme ou le crossover, il est facile de repérer les espaces en statique et c’est mortel dans le un contre un.

Comme c’est souvent le cas dans ces cas, les comparaisons ne se sont pas fait attendre. Parmi eux, un courant important pointait du doigt Luka Doncic ; maintenant, c’est Cunningham lui-même qui a utilisé le slovène comme référence pour se décrire. “J’ai l’impression que notre morphologie est similaire, c’est la plus proche des actuelles en NBA. Et aussi son rôle. Il est en charge d’organiser les jeux, il a le ballon depuis longtemps… c’est pourquoi Je dis Luka quand ils me demandent. C’est bizarre, parce que Doncic et moi avons un âge très proche et je n’ai jamais été le genre de personne à dire “oui, c’est le genre de joueur que je suis”, mais c’est comme ça. Bientôt je jouerai contre lui… J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de choses que nous faisons de la même manière. Oui, c’est sûr que c’est un grand moment !”, a-t-il déclaré dans le podcast The Old Man and The Three de JJ Redick.

L’analyste d’ESPN Mike Schmitz a été l’un des premiers à établir des similitudes entre les deux joueurs. Pour certains, correct ; Pour d’autres, pas tellement. En tout cas, c’est désormais la voix du meneur prometteur qui a voulu inclure le nom de Luka Doncic dans sa lettre de motivation pour la meilleure ligue du monde. Selon les États-Unis, le Slovène est l’un des joueurs les plus étudiés par Cade. Surtout en train de parfaire le pas en arrière, mouvement dont, malgré le peu de temps passé en championnat, Doncic est déjà un porte-drapeau (partagé). De l’ancien Real Madrid, il aura sûrement aussi intériorisé une partie d’un charisme et d’une capacité de leadership atypiques pour son âge. “J’espère qu’on se souviendra davantage de ce que je fais en dehors de la piste, avec l’argent et mon statut social, pour la façon dont j’ai aidé les gens, c’était le cas”, assure-t-il à 19 ans.

Cade explose lorsque la pression vient à s’élancer, lorsque la plupart des tailles sont réduites sur le terrain. Ses pourcentages de précision, bons dans l’ensemble (43,8% sur les field goal et 40% sur le triple), explosent dans les dernières minutes des matchs. “Quand il y a beaucoup de pression, ou peu importe comment vous l’appelez, je le vois comme une opportunité”, a-t-il assuré. Peut-être, avec l’un des paniers impossibles de Doncic en mémoire. Detroit Pistons, avec le choix numéro un, est sa destination la plus probable. La franchise, qui n’a fait que deux fois les playoffs au cours de la dernière décennie, aura un premier choix plus de cinquante ans plus tard, depuis Bob Lanier en 1970. Menée par Cunningham, elle cherchera à renaître.