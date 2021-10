Cade Cunningham fera ses débuts en NBA avec Detroit

Douze jours après le début de la saison, Cade Cunningham, le choix n ° 1 au classement général 2021, devrait faire ses débuts en NBA. Cunningham revient d’une blessure à la cheville qu’il avait soignée pour commencer la saison, et il cherchera à décrocher aux Pistons de Detroit leur première victoire de la campagne 2021-22 lorsqu’ils affronteront le Orlando Magic samedi au Little Caesar’s Arena. Detroit entre dans le week-end en tant que seule équipe sans victoire de la NBA, mais est favori avec 5,5 points contre Orlando, selon Tipico Sportsbook.

Ce match de la Conférence de l’Est comprend deux des cinq premiers choix du repêchage 2021, ainsi que deux des candidats de la recrue de l’année de Tipico alors que Jalen Suggs affrontera Cunningham. Suggs a été pris par le Magic avec le cinquième choix du repêchage et a pris un solide départ en NBA, avec une moyenne de 13,2 points, 3,3 rebonds et 3,7 passes décisives lors de ses six premiers matchs NBA.

Cunningham fera sa première apparition depuis la NBA Summer League 2021 où il a récolté en moyenne 18,7 points, 5,7 rebonds et 3,2 passes décisives en trois matchs avant de passer les deux derniers de Detroit avec une douleur au mollet. Il occupera plus que probablement l’une des deux positions de départ en zone arrière aux côtés du choix n ° 7 de 2020, Killian Hayes.

.Le TOP 10 de @CadeCunningham_ de @NBASummerLeague ♨️#NBASummer pic.twitter.com/sBFFBcAkFc – NBA TV (@NBATV) 19 août 2021

