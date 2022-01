Cade Cunningham illumine l’avenir

Cade Cunningham a un avantage de joueur spécial. Il n’a bien sûr que 20 ans et joue pour l’une des pires équipes de la NBA. Sa saison recrue est bonne. Pas exceptionnel, mais suffisant Pour tous ceux qui comprennent qu’il faut être patient avec tous les nouveaux venus en NBA, également avec le numéro 1 au repêchage, un projet vedette qui ne va guère discuter de la recrue de l’année à Evan Mobley (le formidable centre de la Cavs , numéro 3 de sa génération) mais qu’il enseigne, c’était le grand objectif de la saison, queEu est peut-être le nouveau joueur de la franchise Pistons. Et bien plus que ça. Et qui veut la preuve, pose la deuxième partie du triomphe de la MoTown contre le Jazz (126-116).

Une surprise majeure que ce n’était peut-être pas tant. LLes Pistons (maintenant 9-30) ont une fiche de 4-2 en 2022 après avoir clôturé 2021 avec 18 défaites en 19 matchs. Et les Jazz en ont perdu trois de suite sur un road trip entamé 2-0 (finale 2-3) : Toronto, Indiana, Detroit, trois crevaisons qui ont montré à quel point Rudy Gobert est essentiel (dans les protocoles COVID) et qu’ils laisser 28-13 à ceux de Quin Snyder, du coup trois matchs des Warriors and Suns et avec seulement la moitié d’un avantage sur les Grizzlies qui montent.

C’était aussi la première défaite de Salt Lake City contre les Pistons en près de six ans et après dix victoires consécutives. Et c’était, le pire pour les visiteurs, un revers inexplicable dans un match qu’ils avaient apprivoisé au deuxième quart-temps. En fait, il visait une raclée : 32-54 médiatisé ce deuxième set. Le reste de la soirée a été un formidable 94-62, les meilleures minutes de toute la saison pour les Pistons sans Dwane Casey (également dans les protocoles) et mené par Rex Kalamian, assistant sur les bancs de la NBA depuis 1995. Les Pistons ont accroché le match avant la pause avec un 16-6, et Ils ont signé une splendide deuxième mi-temps (78-55) avec un formidable 40-23 au troisième quart. Les Jazz ont pris l’avantage dans le dernier quart-temps (90-93), mais là ils n’ont pas su installer une logique qui leur avait échappé : des triplés de Lyles et Joseph et l’apparition finale de Cade ont envoyé les Jazz sur la toile et ont donné une immense joie pour un passe-temps bien mérité de nuits comme celle-ci.

Le premier quart (21-35), avec Whiteside jouant à l’aise près du panier, a été une nuit horrible pour un Cade qui a raté ses quatre tirs et perdu deux balles. Encore raté un autre pitch avant de marquer 10 sur 12 et de terminer 10/17 pour son premier rang, 29 points dont 18 au cours de ce troisième quart magique. Il a également distribué 8 passes décisives et s’est connecté avec Sadiqq Bey, un autre jeune homme dans un très bon moment après une terrible séquence de saison : 29 points, 6 rebonds, 5/7 en triples. Le Jazz n’a pas réussi à s’imposer dans les dernières minutes. Donovan Mitchell a terminé avec 31 points et 4 passes mais 11/25 au tir. Conley a ajouté 13 points et 8 passes décisives et Whiteside 21 points et 14 rebonds, mais l’ombre de Gobert est extrêmement longue pour une équipe très légère sans lui. C’était clair aussi à Détroit, où le présent n’est pas aussi laid qu’il y a quelques semaines et qui n’arrête pas d’être, en réalité, un excellent pour un avenir qui a un prénom et un nom : Cade Cunningham.