Cade Cunningham, leader des playoffs des Detroit Pistons 2022

L’intérêt médiatique que suscite une Draft numéro 1 est toujours énorme, et dans le cas de Cade Cunningham Il n’est pas loin en raison de l’énorme potentiel, du charisme écrasant et des attentes remarquables qui l’entourent. Avoir reçu la confiance d’une franchise historique telle qu’elle est Pistons de Détroit, ayant besoin de donner un coup de pouce à un nouveau projet passionnant après des années de traversée du désert, cela ne fait qu’attirer l’attention sur un joueur qui a déjà une rivalité intime avec Jalen Green et qui se présentera sur le terrain avec la volonté de s’améliorer, c’est le meilleur. C’est un jeune homme appelé à la gloire et ne veut pas retarder indéfiniment le fait de se retrouver à se battre pour disputer les séries éliminatoires, donc, comme indiqué sur SportsYahoo, il est prêt à être un leader sur et en dehors du terrain.

“Il n’est pas rare qu’un joueur de 19 ans ait cette intelligence sur le terrain et cette capacité d’être un leader naturel qu’il possède”, a déclaré son entraîneur. Dwane casey pendant la Summer League, au cours de laquelle Cunningham a offert un aperçu de son talent et a montré ce caractère gagnant qu’il affichait depuis des années dans ses étapes précédentes. “Quand le match est égalisé et qu’on entre dans la phase décisive, je sens que mes mains ont un aimant pour le ballon. La seule chose que je veux, c’est assumer des responsabilités si mes coéquipiers me font confiance”, a déclaré un jeune homme qui devra partager les feux de la rampe avec Bourse Jerami, la grande référence de l’équipe jusqu’à son arrivée, et découvrez la gestion émotionnelle et l’expérience en NBA auprès d’un vétéran comme Kelly olynik.

Casey met en évidence la capacité naturelle de leadership de Cunningham

Les trois d’entre eux, ainsi que le prometteur Killian Hayes et les hommes de bonnes capacités comme Hamidou Diallo, Saddiq Bey et la base cohérente Corey Joseph, tenteront de faire rêver LaMotown d’un retour triomphal en séries éliminatoires, ce pour quoi ils dépendront de l’adaptabilité de Cade Cunningham à la NBA en cette première année. Ce qui est clair, c’est que c’est un joueur ambitieux qui veut désormais se battre pour de grands sommets de succès, alors Pistons de Détroit Il va devoir travailler pour l’entourer au mieux et éviter que l’équipe ne se déconnecte faute d’objectifs à mi-saison, ayant pour elle un allié dans le play-in.