“Cade Cunningham me rappelle Brandon Roy”

L’un des noms les plus marquants de la saison en NBA est celui de Cade Cunningham. Avec tout le bruit généré par un repêchage NBA n ° 1 comme l’extérieur des Detroit Pistons, de nombreuses voix faisant autorité dans la ligue analysent les premières rencontres du joueur, vues dans la Summer League.

Et parmi tous, l’un de ceux qui a fait une comparaison plus frappante est Richard Jefferson. L’ancien joueur des New Jersey Nets, des Dallas Mavericks ou des Cleveland Cavaliers parmi tant d’autres, estime que Each Cunningham est un joueur assez similaire, tant par son niveau que par son style de jeu, à Brandon Roy. Le gardien de Portland Trail-Blazers était l’un des joueurs les plus charismatiques de la ligue, même si j’espère que le physique respectera davantage les Pistons.