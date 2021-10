Cade Cunningham ne démarre pas du bon pied avec Detroit

Les Detroit Pistons savent déjà ce que c’est que de gagner cette saison. Après quatre défaites consécutives, La franchise du Michigan bat Orlando Magic (110-103) avec 22 points de Jerami Grant et le premier officiel Cade Cunningham. Le numéro un de la draft n’a pas eu sa meilleure apparition en NBA… même si ce n’est que le début. Le gardien avait raté toute la pré-saison et les premiers duels du parcours à cause de sa cheville droite.

Cunningham n’a joué que 19 minutes, cinq en seconde mi-temps et il s’est trompé dans le lancer : il n’a marqué que 2 points avec un 1/8. Il a raté ses cinq tentatives depuis le périmètre. Su 12.5% ​​dans le plan est le deuxième pire pourcentage jamais enregistré pour une première numéro un à l’ère moderne après le 0/5 d’Anthony Bennett. Le centre l’a fait avec les Cleveland Cavaliers contre les Brooklyn Nets en 2013.

« Il n’y a aucun moyen que vous puissiez être dans un mois et revenir à 100%. J’ai adoré la façon dont il a joué et l’effort qu’il nous a fourni », a déclaré l’entraîneur de Detroit Dwane Casey. «Je voulais m’assurer que ma cheville va bien et qu’il peut aller là-bas, faire des jeux et attraper des rebonds. Àtemps je sais que je vais bien, donc je peux jouer avec liberté et facilité pour avancer », a déclaré Cunningham, qui a récolté 7 sacs et 2 passes décisives.