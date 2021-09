Cade Gotta troisième importé des Navigateurs du Magellan

Le jardinier américain Cade doit, a été annoncé comme le troisième importé annoncé par les Navegantes de Magallanes qui participeront à la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel. (LVBP).

Cade Gotta, arrivera pour renforcer le navire turc dès le début de la saison 2021-2022, répétant avec l’équipe valencienne une équipe avec laquelle il verra l’action pour la deuxième chance de sa carrière.

Le patrouilleur de champ extérieur a été annoncé par l’agent Alejandro Xena, qui a également annoncé que Gotta rejoindrait l’infiltré Leonardo Reginatto et le lanceur Brandom Quintero qui faisait également partie de l’équipe de Magallanes la saison dernière.

Voici le rapport :

Cade Gotta, vient de ne pas avoir fait sa meilleure présentation avec les Rieleros de Aguascalientes au Mexique, dénonçant les conditions dans lesquelles ils devaient jouer et évoquant même le fait que le régime était “mauvais”, se terminant par une ligne offensive de .220 / . 313 / .356.

Cade Gotta OF est le troisième importé de Magellan signé pour le 21-22, Gotta répète avec le navire et rejoint le lanceur Brandon Quintero et Leonardo Regginato INF. Info confirmée par l’agent @alejandroxena

– Manuel Carvalho (@Mannycarvalho) 23 septembre 2021