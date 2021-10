Cadeau d’anniversaire spécial de LaMelo Ball pour Ana Montana (Photos)

La star de deuxième année de Charlotte Hornets, LaMelo Ball, est connectée au mannequin Instagram Ana Montana depuis quelques mois maintenant.

Le fait qu’elle approche rapidement de la mi-trentaine alors qu’il vient d’avoir 20 ans a fait l’objet d’une conversation intense.

À tel point, en fait, que le Montana a dû sortir et aborder la question.

Néanmoins, la paire semble se renforcer malgré la haine en ligne.

Cette semaine, Montana a fêté son anniversaire. Et selon awesemo.com, Ball lui a offert quelque chose de spécial pour son grand jour :

Ball est évidemment très doué sur le court, mais il est aussi assez doué en dehors. Son seul truc simple pour ramasser des modèles a fait ses preuves. Et malgré son jeune âge, il a accumulé plus de stars de cinéma pour adultes sur son CV que les gars qui sont en NBA dix fois plus longtemps.

Il sera intéressant de voir où va finalement cette relation entre Ball et Montana. Ils ont déjà survécu à des fuites accidentelles, à des blessures brutales et à des spéculations sur la grossesse – ce n’est donc pas comme s’ils n’avaient pas été testés.

Dodgers vs Giants est une série très excitante. https://t.co/OPpiG1Tcsa – Jeu 7 (@game7__) 13 octobre 2021

Envisageons-nous un couple puissant qui dirigera le monde du sport au cours de la prochaine décennie ? Le temps nous le dira.

En rapport: Carl Nassib ne s’est pas présenté aujourd’hui après le fiasco de Jon Gruden

Mots clés

Charlotte Hornets Hornets LaMelo Ball NBA