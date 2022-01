Cadeau de l’Inde au peuple afghan : un troisième lot d’aide part pour l’Afghanistan

Le mois dernier, l’Inde avait envoyé le premier lot de matériel dans le cadre de l’assistance pour aider les habitants de ce pays qui doivent faire face à de mauvaises installations de santé.

Vendredi 7 janvier 2021, l’Inde a fourni le troisième lot d’assistance médicale à l’Afghanistan. L’aide humanitaire destinée au peuple afghan consiste en deux tonnes de médicaments essentiels qui sauvent des vies et a été remise à l’hôpital Indira Gandhi de Kaboul. Selon un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères (MEA), « Dans les semaines à venir, l’Inde fournirait davantage d’aide humanitaire au peuple afghan. Les prochains lots seront constitués de céréales alimentaires et de médicaments. Comme cela a été signalé précédemment, l’Inde a récemment envoyé 500 000 doses du vaccin COVID-19 et 1,6 tonne d’assistance médicale à ce pays par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’Inde a maintenant rejoint des pays comme l’Iran, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Turkménistan et le Pakistan qui ont envoyé une aide humanitaire à l’Afghanistan dans le cadre des talibans 2.0.

Bien que l’Inde n’ait pas reconnu le gouvernement dirigé par les talibans en Afghanistan, elle maintient son engagement envers notre relation spéciale avec le peuple de ce pays.

Expéditions antérieures en provenance d’Inde

Le mois dernier, l’Inde avait envoyé le premier lot de matériel dans le cadre de l’assistance pour aider les habitants de ce pays qui doivent faire face à de mauvaises installations de santé dans ce pays sous les talibans.

En raison des garanties de sécurité incertaines et de la position des talibans sur les questions liées aux droits de l’homme, l’Inde a exhorté la communauté internationale à faire preuve de prudence lorsqu’elle traite avec l’administration de ce pays.

En décembre, l’envoi envoyé d’Inde contenait des médicaments et des injections sur le vol spécial Kam Air – c’était le même vol qui avait ramené 10 Indiens et 94 membres de la communauté minoritaire d’origine afghane en Inde.

Selon la MEA, les boîtes portaient des autocollants – « Cadeau du peuple indien au peuple afghan ».

Après la chute de l’Afghanistan le 15 août aux mains des talibans 2.0, le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, avait, dans un discours prononcé en septembre 2021, demandé « un accès direct, sans restriction et sans entrave » pour garantir que l’aide humanitaire parvienne à l’ensemble de la population de ce pays.

Second lot

Plus tôt ce mois-ci, la deuxième tranche de l’aide humanitaire, y compris

5 doses de lakh du jab Covid-19 de Bharat Biotech – Covaxin ont été expédiées. Cet envoi a été embarqué à bord d’un vol de la compagnie iranienne Mahan Air. Ceux-ci ont été remis à l’hôpital Indira Gandhi de Kaboul.

En 2021, l’Inde avait annoncé son intention d’envoyer 50 000 tonnes de blé et de médicaments par la route à travers le Pakistan jusqu’en Afghanistan.

L’Afghanistan sous les talibans 2.0

L’administration des talibans a sollicité l’aide de la communauté internationale pour exploiter l’aéroport de Kaboul et des médicaments essentiels pour les hôpitaux. Les principaux hôpitaux comme l’hôpital pour enfants Indira Gandhi de Kaboul n’ont pas été en mesure d’effectuer des interventions chirurgicales en raison du manque d’anesthésiques. Alors que le pays était confronté à une pénurie aussi critique, le vice-premier ministre par intérim des talibans, le mollah Baradar, avait alors contacté le PNUD à Doha.

