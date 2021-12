Cadeau de Noël du trio Vince Guaraldi

Le choix de Vince Guaraldi pour créer la bande originale du premier A Charlie Brown Christmas Special, diffusé sur CBS le 9 décembre 1965, est venu par hasard – et s’est avéré être une décision inspirante.

Le producteur de télévision américain Lee Mendelson, l’homme qui a produit l’émission, cherchait quelqu’un pour faire une bande-son jazzy. Il a d’abord essayé pour Dave Brubeck. « Le premier appel que j’ai passé était à Dave Brubeck, qui était un vieil ami, mais il était occupé », se souvient Mendelson. « Des années plus tard, il a dit qu’il aurait aimé ne pas être occupé ! Parmi les noms que Brubeck a suggéré d’appeler, il y avait Vince Guaraldi.

Écoutez la bande originale de Noël de Charlie Brown sur Apple Music et Spotify.

Une œuvre emblématique

Originaire de San Francisco, Guaraldi a remarqué pour la première fois qu’il jouait du piano avec le vibraphoniste de jazz latin Cal Tjader au milieu des années 50. En 1960, Guaraldi dirigeait son propre groupe et avait même atteint un hit dans les charts pop avec « Cast Your Fate To The Wind », un morceau qui a également remporté un Grammy.

Mais c’est son mélange de standards et de compositions originales pour A Charlie Brown Christmas, interprété avec son trio de jazz, qui a cimenté sa place dans l’histoire de la musique et de la télévision. L’album de la bande originale est devenu un énorme best-seller, et son équilibre habile entre douceur et tristesse en a fait une œuvre emblématique à part entière. Le succès de la partition a également contribué à assurer la pérennité télévisuelle d’une émission mémorable mettant en vedette les célèbres personnages Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally et Snoopy le chien.

Inquiétudes initiales concernant la bande-son

Les choses n’allaient pas bien au début de décembre 1965, cependant. Une fois la bande originale terminée aux Whitney Recording Studios à Glendale, en Californie, Mendelson a apporté les bandes aux dirigeants de CBS. « Les deux personnes les plus influentes de CBS l’ont détesté », se souvient Mendelson. « Ils ont dit que c’était trop lent et trop religieux. J’étais dévasté. Ils ont dit: « Nous devrons le faire parce que la projection est si proche, mais il n’y aura plus de spectacles. » Je pensais que nous étions condamnés.

Les premières indications que les chefs de CBS se trompaient sont venues d’une critique élogieuse de la musique de Guaraldi dans le magazine Time. Le spectacle a remporté un Emmy et la musique a été acclamée. Il a été publié par le label Fantasy pour le marché de Noël et s’est rapidement vendu dans les magasins de disques à travers le pays.

Pourquoi la musique a fonctionné

« La musique de Vince Guaraldi était cruciale pour le succès du spectacle, car c’était la première fois qu’un dessin animé utilisait du jazz, utilisait de la musique pour adultes, et cela l’a élevé à un certain niveau », a déclaré Mendelson. Le producteur a ajouté que Charles M. Schulz, qui a créé la bande dessinée originale Peanuts, lui avait également dit qu’il pensait que la musique avait été « critique ».

Les airs de Guaraldi ont capturé les émotions contradictoires de joie et de tristesse que beaucoup de gens ressentent à Noël. Alors que ses chansons s’intégraient avec brio à l’animation d’un spectacle réalisé par Bill Melendez, elles étaient aussi des morceaux de musique magiques à elles seules.

« Je ne pense pas être un grand pianiste », a déclaré Guaraldi en 1958. « Mais j’aimerais pouvoir avoir des gens comme moi, jouer de jolis airs et toucher le public. » Il était dans la trentaine lorsqu’il a réalisé son album chef-d’œuvre, en collaboration avec deux autres jazzmen talentueux. La batterie au pinceau de Jerry Granelli ajoute à la puissance subtile du disque, tout comme le jeu chaleureux de contrebasse de Fred Marshall – un homme qui avait été le bassiste house du célèbre club de jazz de San Francisco, Bop City, et qui avait joué avec du jazz les légendes Ben Webster, Joe Henderson et Dexter Gordon.

Même le choix des musiciens invités était inventif. Tom Harrell, le trompettiste de « Thanksgiving Theme », a joué sur cinq Note bleue albums avec Horace Argent. Le seul musicien ayant un lien avec l’Angleterre – le batteur né à Swindon Colin Bailey – était le percussionniste de « Greensleeves ». Il a ensuite joué sur un album emblématique avec Frank Sinatra et Antônio Carlos Jobim.

La bande sonore

L’album A Charlie Brown Christmas s’ouvre sur « O Tannenbaum », et bien qu’il s’agisse d’un simple chant de Noël, les improvisations de Guaraldi lui ont donné une fraîcheur enchanteresse. Mendelson a déclaré qu’ils n’avaient aucune idée que la chanson de Guaraldi « Christmas Time Is Here » deviendrait un classique festif, mais ses nuances nuancées en font l’un des standards de vacances les moins festifs jamais écrits. L’irrésistible « Linus And Lucy » est devenu l’un des morceaux de musique télévisée les plus immédiatement reconnaissables du 20e siècle.

En plus des sessions d’enregistrement à Glendale, Guaraldi a réenregistré quelques chansons aux studios Fantasy Records de San Francisco, en utilisant une chorale d’enfants de l’église épiscopale St Paul à proximité de San Rafael. Les séances se sont déroulées jusque tard dans la nuit, les enfants étant récompensés par des glaces. Ils chantent magnifiquement sur « Hark ! Les anges hérauts chantent.

La partition évocatrice de Guaraldi, chaleureuse et étrangement sombre, a touché une corde sensible auprès du public. Lorsque l’un des patrons de CBS s’est rendu compte que son opinion initiale était erronée, le mieux qu’il puisse dire à Mendelson était que « ma tante du New Jersey n’aimait pas ça non plus ».

En août 2016, la Recording Industry Association Of America a certifié l’album A Charlie Brown Christmas quadruple platine, pour des ventes de quatre millions d’exemplaires. La bande sonore a été marquée pour la conservation permanente par la Bibliothèque du Congrès.

Guaraldi a continué à composer des partitions pour 17 émissions spéciales de télévision Peanuts, jusqu’à sa mort tragique, à seulement 47 ans, en 1976. Ils ont joué sa merveilleuse musique de Charlie Brown lors de ses funérailles. Guaraldi nous a laissé à tous un classique de Noël.

La bande originale de A Charlie Brown Christmas de Vince Guaraldi Trio peut être achetée ici.