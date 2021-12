Cadeau du Nouvel An des chemins de fer indiens ! À partir du 1er janvier, voyagez avec des billets sans réservation sur ces trains

Récemment, le transporteur national avait annoncé que les passagers pourront à nouveau voyager dans des autocars généraux grâce à des billets sans réservation à partir du mois prochain.

Mise à jour sur les voyages en train de l’IRCTC : cadeau du Nouvel An des chemins de fer indiens pour les passagers ferroviaires ! Désormais, voyagez sans réservation dans les autocars de train général. A partir du 1er janvier 2022, les passagers pourront voyager sans réservation sur certains services ferroviaires. Récemment, le transporteur national avait annoncé que les passagers pourront à nouveau voyager dans des autocars généraux grâce à des billets sans réservation à partir du mois prochain. Au cours de la nouvelle année, les voyageurs ferroviaires pourront voyager avec des billets sans réservation dans 20 trains, selon divers reportages. Voici la liste complète des trains et autocars des chemins de fer indiens, dans lesquels les passagers ferroviaires peuvent voyager avec des billets sans réservation à partir du 1er janvier 2022 :

1) Numéro de train 12531 de Gorakhpur à Lucknow ; Entraîneurs – D12 – D15 et DL1

2) Numéro de train 12532 de Lucknow à Gorakhpur ; Entraîneurs – D12-D15 et DL1

3) Numéro de train 15007 de la ville de Varanasi à Lucknow ; Entraîneurs – D8 et D9

4) Numéro de train 15008 de Lucknow à la ville de Varanasi ; Entraîneurs – D8 et D9

5) Numéro de train 15009 de Gorakhpur à Mailani ; Entraîneurs – D6, D7, DL1 et DA2

6) Numéro de train 15010 de Mailani à Gorakhpur ; Entraîneurs – D6, D7, DL1 et DL2

sept) Numéro de train 15043 de Lucknow à Kathgodam ; Entraîneurs – D5, D6, DL1 et DL2

8) Train numéro 15044 de Kathgodam à Lucknow ; Entraîneurs – D5-D6 DL1 et DL 2

9) Numéro de train 15053 de Chhapra à Lucknow ; Entraîneurs – D7 et D8

dix) Numéro de train 15054 de Lucknow à Chhapra ; Entraîneurs – D7 et D8

11) Numéro de train 15069 de Gorakhpur à Aishbagh ; Entraîneurs – D12, D14 et DL1

12) Numéro de train 15070 d’Aishbagh à Gorakhpur ; Entraîneurs – D12, D14 et DL1

13) Numéro de train 15084 de Farrukhabad à Chhapra ; Entraîneurs – D7 et D8

14) Numéro de train 15083 de Chhapra à Farrukhabad ; Entraîneurs – D7 et D8

15) Numéro de train 15103 de Gorakhpur à Banaras ; Entraîneurs – D14 et D15

16) Numéro de train 15104 de Banaras à Gorakhpur ; Entraîneurs – D14 et D15

17) Numéro de train 15105 de Chhapra à Nautanwa ; Entraîneurs – D12 et D13

18) Numéro de train 15106 de Nautanwa à Chhapra ; Entraîneurs – D12 et D13

19) Train numéro 15113 de Gomti Nagar à Chhapra Kacheri ; Entraîneurs – D8 et D9

20) Train numéro 15114 de Chhapra Kacheri à Gomti Nagar; Entraîneurs – D8 et D9

