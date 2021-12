L’informaticien et professeur Ed Lazowska est à l’Université de Washington depuis 1977. University of Washington Photo / Dennis Wise

Ed Lazowska a joué un rôle déterminant dans la croissance de l’industrie technologique de la région de Seattle, en tant que force motrice de l’informatique et de l’ingénierie de l’Université de Washington pendant plus de quatre décennies.

Sur la base de son seul travail, son impact était déjà garanti pour s’étendre au-delà de son mandat en tant que professeur de longue date et ancien président de ce qui est connu aujourd’hui sous le nom de Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering de l’UW. Mais un groupe de leaders technologiques travaille discrètement dans les coulisses depuis plus d’un an pour enrichir son héritage.

La Allen School a révélé cette semaine que Peter Lee de Microsoft et Jeff Dean de Google (un ancien élève de l’UW CSE) se sont joints au président de Microsoft Brad Smith et au chercheur émérite de Microsoft Harry Shum pour donner un million de dollars combinés pour établir une chaire dotée au nom de Lazowska.

Ils ont surpris Lazowska en lui parlant du cadeau pour son 70e anniversaire l’année dernière, le faisant pleurer.

L’école Allen a déjà nommé le premier professeur Lazowska : Luis Ceze, informaticien et entrepreneur membre du corps professoral depuis 2007.

Ce n’est que le début. Lee, Dean, Smith et Shum encouragent les autres membres de la communauté à ajouter à leur don, cherchant à établir plusieurs « chaires Lazowska ». Ils collectent des fonds supplémentaires jusqu’à la fin décembre, en coordination avec la directrice de l’école Allen, Magdalena Balazinska, et l’équipe de promotion de l’école.

« Je ne connais personne qui a fait plus qu’Ed Lazowska pour expliquer comment les universités, le gouvernement et l’industrie travaillent ensemble pour créer de nouvelles technologies, offrir des opportunités économiques aux gens et améliorer la compétitivité nationale », a déclaré Lee par e-mail cette semaine. « Ses contributions ont eu un impact sur la région, sur Microsoft et sur moi personnellement. »

Lee a expliqué : « Jeff et moi avons fait équipe pour le faire dans l’espoir que cela aiderait à faire avancer le travail d’Ed – il a eu une telle influence sur nous personnellement. Nous avons juste utilisé son anniversaire comme excuse pour attacher son nom à cet héritage. »

Cela pourrait être la plus grande chose qui se soit jamais produite à UW CSE sans la participation de Lazowska.

« C’est époustouflant – à la fois pour ce que cela signifie pour moi et pour ce que cela signifiera pour l’école Allen à l’avenir », a déclaré Lazowska par e-mail, avec son enthousiasme caractéristique. Il a ajouté : « J’ai été totalement tenu dans le noir – à ce stade, je n’ai aucune idée de qui a contribué ou combien a été collecté. Je le saurai en janvier !

Nous avons dû nous demander : qu’en est-il de la retraite ? Lazowska avait promis à sa femme, Lyndsay Downs, qu’il prendrait sa retraite à 70 ans, ce qui ne s’est évidemment pas produit. Il est désormais « fermement engagé » à prendre sa retraite à 75 ans. On le croira quand on le verra.

Lisez l’histoire complète de l’UW sur le don et apprenez-en plus sur la contribution.