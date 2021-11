Cadeau iPhone 13 Pro de Survivor [9to5Rewards]

Au cas où vous l’auriez manqué la semaine dernière, 9to5Rewards s’est associé à Survivor pour offrir le nouvel iPhone 13 Pro. Découvrez ci-dessous quelques-uns de nos étuis préférés de Survivor et courez la chance de gagner le dernier appareil d’Apple :

Protection durable pour iPhone 13

Les lecteurs à la recherche d’un étui fiable pour leur nouvel iPhone 13 peuvent obtenir une protection écologique de Survivor. La collection « fabriquée à partir de matériaux recyclés » de Survivor est disponible pour chaque modèle d’iPhone 13. En plus d’être une option plus durable, la nouvelle gamme offre un tas de fonctionnalités essentielles pour compléter et protéger votre appareil.

Pour ceux qui alimentent actuellement leur appareil avec MagSafe, la dernière collection de Survivor est conçue pour être compatible avec la nouvelle technologie de charge d’Apple. Et avec jusqu’à quatre couches de protection sur la nouvelle gamme, Survivor protège contre les chutes jusqu’à 20 pieds. Survivor intègre également des couvercles de port résistants à la poussière et un matériau résistant aux rayures qui fournit en outre une défense antimicrobienne. Découvrez la collection complète.

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner l’iPhone 13 Pro (128 Go), entrez votre nom et votre e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters de Survivor et .. Assurez-vous de suivre . sur Facebook ou Twitter et suivez l’entreprise sur Instagram, Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 novembre 2021. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et que vous ne voyez pas l’option pour participer, cliquez ici.

Apple iphone 13 pro

