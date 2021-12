cadeau, jour de noël, cadeau de noël

Nous ne voulons pas vous mettre à l’aise ou quoi que ce soit, mais vous devriez complètement paniquer maintenant. Le jour de Noël approche. Et, pire encore, votre fenêtre pour faire livrer des cadeaux à votre domicile (ou directement à la personne chanceuse sur votre liste de cadeaux) devient de plus en plus petite. Bien que paniquer soit une réaction naturelle, ce n’est pas une réaction productive. Alors, respirez. Nous allons vous aider. Eh bien, nous et Amazon.

Il s’agit d’un guide de cadeaux Amazon organisé avec 12 idées de cadeaux technologiques, vestimentaires et maison pour les acheteurs de Noël de dernière minute. Parce que nous sommes réfléchis de cette façon, nous avons conçu la liste de courses en tenant compte à la fois de vos nerfs et de votre budget. Pour commencer, tout ici, du Amazon Fire TV Stick au kit de bricolage de bombe de bain aux huiles essentielles Urban Kangaroo, est en stock et, comme nous l’avons vu, disponible pour livraison avant le 25 décembre. Chaque produit ici est également abordable. . Ils revendiquent tous des étiquettes de prix qui sont au sud de 50 $; le jeu de société pour adultes Off Topic est en vente pour seulement 20 $. (Les prix et la disponibilité étaient à jour au moment de la publication.)

Si vous n’êtes pas déjà membre d’Amazon Prime, ce serait le bon moment pour vous inscrire. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de 30 jours et profiter de la livraison gratuite et d’autres avantages pendant que vous testez des choses – et essayez de ne pas paniquer totalement à propos de votre prochaine date limite de magasinage de Noël.

N’oubliez pas : respirations profondes et clics sur Amazon. (Et, oui, Virginie, les cartes-cadeaux Amazon font de très bons cadeaux – lisez la suite pour voir comment vous pouvez même obtenir une offre sur elles.)

Amazon Fire TV Stick 4K

Voici une autre des meilleures offres d’Amazon pour le Black Friday : vous pouvez obtenir le Fire TV Stick 4K le plus vendu avec la télécommande vocale Alexa à moitié prix – seulement 25 $. C’est idéal pour transformer des téléviseurs plus anciens et « idiots » en téléviseurs intelligents, ou pour connecter un tout nouveau téléviseur Black Friday à une maison intelligente basée sur Alexa.

Stylo de blanchiment des dents Auraglow

Les bandes de blanchiment des dents sont d’excellents articles de bas de Noël, mais ce stylo blanchissant portable permet d’éclaircir facilement votre sourire lors de vos déplacements. Le stylo contient un gel blanchissant au peroxyde de carbamide à 35 % aromatisé à la menthe qui peut décomposer les taches de café, de vin et de soda sans les tracas des bandes de plastique.

Bougie Capri Blue Volcano

Retrouvez cette bougie préférée d’Anthropologie sur Amazon dans un verre blanc. Son parfum de fruits tropicaux et d’agrumes sucrés est une évasion vers les jours les plus chauds.

Veste Sherpa Ecowish

Quelqu’un sur votre liste de cadeaux peut se réchauffer dans ce manteau teddy en faux peau de mouton qui est disponible dans une gamme de couleurs.

Pull zippé en coton doux Goodthreads

Achetez-leur ce quart de zip 100 % coton abordable dans toutes les teintes. Il possède des bords-côtes au niveau du col et se décline en 18 coloris.

Hoan the Original Bagel Guillotine

Vous pouvez faire de chaque jour une journée bagel avec cette guillotine à bagel, qui coupe les bagels sans les écraser. Trouvez cet appareil pratique en quatre couleurs.

Jeu de société pour adultes hors sujet

Pour jouer à ce jeu, une carte est tirée pour définir les sujets, et un dé est lancé pour définir la lettre par laquelle les réponses de chacun doivent commencer. Le plaisir commence lorsque tout le monde débat de ses réponses (parfois ridicules). Parce que les tours passent rapidement et qu’il est si facile à jouer, Off Topic est un excellent jeu pour les personnes qui ne sont généralement pas dans les soirées de jeu.

Enceinte Bluetooth portable étanche JBL Clip 3

L’enceinte Bluetooth portable étanche JBL Clip 3 diffuse un son de haute qualité depuis votre téléphone ou votre tablette via Bluetooth et se fixe facilement à un sac à dos. Achetez-le comme bas de Noël pour tout mélomane.

Kit de bricolage bombe de bain



Ce kit Urban Kangaroo peut fonctionner comme un cadeau et une activité de vacances amusante à la fois. Il comprend tous les ingrédients secs, ainsi que des huiles essentielles, un flacon pulvérisateur, des moules et des instructions étape par étape pour fabriquer 12 bombes de bain, ainsi que du papier d’emballage amusant et des autocollants si vous décidez d’offrir vos créations.

40 sur Amazon (Photo : Amazon)

Point d’écho Amazon

Cette enceinte intelligente ronde Amazon Echo est le modèle le plus récent. Utilisez-le pour contrôler votre maison à la voix, passer des appels en mains libres, demander à Alexa de jouer de la musique ou de régler une alarme, et plus encore.

Bureau à domicile LapGear

Ce bureau rembourré améliorera n’importe quelle situation de travail depuis le lit, grâce à sa surface durable, sa fente pour téléphone et son tapis de souris.

Tasse à café Corkcicle



La tasse en acier inoxydable à triple isolation Corkcicle de 16 onces est un excellent cadeau pour le buveur de café en déplacement.

Offre de carte-cadeau Amazon : achetez 50 $, obtenez un crédit de 10 $

Si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu’un, qu’en est-il de l’argent gratuit ? À l’heure actuelle, lorsque vous achetez 50 $ ou plus en crédit de carte-cadeau, vous obtenez un bonus de 10 $. Le crédit apparaît deux jours après l’achat. (Utilisez le code USGIFTCARD21 à la caisse. Cette offre n’est valable que pour ceux qui n’ont pas acheté de cartes-cadeaux Amazon dans le passé.)

