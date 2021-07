Cadeau M1 MacBook Air + 20 % de réduction sur les stations d’accueil ALOGIC DX

Pour célébrer le lancement des nouvelles stations d’accueil universelles ALOGIC USB-C DX, nous offrons le dernier MacBook Air M1 d’Apple à un seul lecteur. Vous pouvez également obtenir 20 % de réduction sur les nouvelles stations d’accueil ALOGIC 65 W et 100 w pendant une durée limitée :

Station d’accueil universelle ALOGIC USB-C

Disponibles en modèles 65 W et 100 W, les nouvelles stations d’accueil ALOGIC Universal DX sont spécialement conçues pour les utilisateurs de MacBook, y compris le nouveau MacBook Air M1, avec la prise en charge de jusqu’à trois écrans 4K à l’aide de sa technologie hybride multi-écrans 4K.

Sur le modèle DX2, vous bénéficierez d’une charge d’ordinateur portable de 65 W et d’une prise en charge pour connecter jusqu’à deux écrans externes via deux sorties DisplayPort (DP1.4/DP++), ainsi qu’un USB-C 3.1 Gen 2 (10G), un USB-A Port 3.1 Gen 1 (5G), deux ports USB-A 3.1 Gen1 (5G), une prise audio/microphone TRRS 3,5 mm et une prise Ethernet RJ45 1 Gbit/s. Le modèle DX3 ajoute une charge d’ordinateur portable de 100 W ainsi qu’une troisième sortie DisplayPort pour vous permettre de prendre en charge jusqu’à trois écrans 4K fonctionnant à 60 Hz. Il comprend également une carte SD et des lecteurs de cartes micro-SD/TF.

Vous pouvez obtenir 20 % de réduction sur les nouvelles stations d’accueil ALOGIC DX2 et DX3 maintenant pour une durée limitée.

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner le MacBook Air M1 d’Apple (puce M1 avec processeur à 8 cœurs et GPU à 7 cœurs de 256 Go de stockage), entrez votre nom et votre e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters d’ALOGIC et de .. Assurez-vous de partager notre cadeau sur Facebook ou Twitter et suivez l’entreprise sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 août 2021. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et que vous ne voyez pas l’option pour participer, cliquez ici.

Apple MacBook Air

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :