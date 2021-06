Cadeau « vert » aux riches ⋆ 10z viral

Une femme monte dans sa voiture Tesla dans une station de suralimentation à Los Angeles, Californie, en 2018. (Lucy Nicholson/.)

Avez-vous déjà vu un pauvre conduire une Tesla ?

Indépendamment de l’affiliation à un parti, peu d’Américains soutiennent les subventions des contribuables aux riches et aux aisés. Mais si vous regardez de près ses plans pour les véhicules électriques, c’est exactement ce que le président Biden fait actuellement la promotion.

Le président a inclus un énorme 174 milliards de dollars pour les subventions aux véhicules électriques dans sa proposition d’« infrastructure » de 2 000 milliards de dollars. Et dans un discours récent, Biden a fait valoir que «l’avenir de l’industrie automobile est électrique. . . . Il n’y a pas de retour en arrière.” Il a poursuivi en insistant sur le fait que « nous devons regarder vers l’avenir. . . . Cela signifie de nouvelles incitations à l’achat pour que les consommateurs achètent des véhicules propres comme la Ford 150 électrique – un produit fabriqué par les syndicats – ici même en Amérique. »

Cette vision d’une innovation dirigée par le gouvernement qui stimule une renaissance des technologies vertes au profit de tous semble agréable, du moins à première vue. Mais la vérité est que la frénésie de dépenses «vertes» proposée par Biden n’est rien de plus qu’un don financé par les contribuables aux riches soucieux de l’environnement.

Pour comprendre pourquoi, considérons l’approche axée sur le consommateur pour subventionner les véhicules électriques que le président a en tête. Ses remarques et les communiqués de la Maison Blanche font constamment référence à des «incitations à l’achat», qui ne sont que des politiciens pour désigner l’argent des impôts subventionnant la consommation – dans ce cas, des subventions pour l’achat de nouveaux véhicules électriques.

C’est un groupe démographique assez riche. D’une part, la plupart des Américains de la classe ouvrière achètent des voitures d’occasion, pas des neuves. Et les véhicules électriques sont encore nettement plus chers que les véhicules traditionnels, ce qui réduit encore le bassin d’achat aux personnes aisées.

Pensez-y comme ceci : avez-vous déjà vu une personne pauvre conduire une Tesla ? Ou un ouvrier au volant d’une Prius ?

Nous n’avons pas à spéculer sur qui bénéficierait des subventions accrues de Biden aux véhicules électriques – les subventions fédérales actuelles finissent en grande partie dans les poches des riches. Oui, il existe déjà un crédit d’impôt fédéral pour les véhicules électriques rechargeables. Les contribuables peuvent demander un crédit pouvant aller jusqu’à 7 500 $ pour les achats admissibles.

Malgré la rhétorique de Biden, ce n’est pas la classe ouvrière qui a utilisé ce programme existant, du moins à un degré significatif. Selon le Congressional Research Service, près de 80 pour cent des bénéficiaires du crédit d’impôt en 2016 avaient des revenus de plus de 100 000 $, tandis que 7 pour cent de ceux qui ont bénéficié de l’exclusion étaient des millionnaires. Et selon les données de l’IRS, 62% des bénéficiaires de 2018 avaient des revenus supérieurs à 200 000 $.

Il est clair que le programme existant profite massivement aux plus aisés. Dans les circonstances, il semble raisonnable de s’attendre à ce que l’expansion de Biden soit en grande partie la même.

Il y a plusieurs autres difficultés avec la proposition du président de jeter de l’argent sur le marché des véhicules électriques.

D’une part, le programme actuel de crédit d’impôt pose de sérieux problèmes. Un rapport de 2019 du département du Trésor a conclu que l’Internal Revenue Service “ne dispose pas de processus efficaces pour identifier et prévenir les réclamations erronées”. Le rapport a révélé que le système actuel a permis à au moins 16 510 contribuables de recevoir 73,8 millions de dollars de subventions potentiellement erronées.

De plus, l’augmentation des subventions aux véhicules électriques biaiserait le système de transport en faveur des contribuables les plus riches. À l’heure actuelle, nous avons des taxes fédérales sur l’essence et d’autres taxes sur le carburant qui servent à financer les routes, les autoroutes et les infrastructures. Mais les propriétaires de véhicules électriques roulent sur ces mêmes routes sans contribuer à toutes ces taxes. Certes, il y a eu des propositions pour modifier ou compléter le régime actuel de taxe sur les carburants, mais, pour l’instant de toute façon, le fait de subventionner davantage et d’accélérer l’achat de véhicules électriques par les consommateurs aisés déplace une plus grande partie de la charge fiscale pour l’entretien des routes sur les bas revenus. Les Américains.

Bien sûr, si la proposition du président pouvait vraiment sauver la situation en matière de changement climatique, on pourrait peut-être affirmer que les inconvénients en valent tous la peine. Mais il est difficile de voir en quoi cela ferait une différence.

Selon le Cato Institute, les véhicules de tourisme américains ne sont responsables que d’environ 2,4 % des émissions mondiales de carbone. Il est peu probable que l’élimination de ces 2,4% dans son intégralité fasse une grande différence pour les perspectives climatiques, et la frénésie de subventions de Biden ne le ferait certainement pas. Tout le monde ne changerait pas, même avec des subventions massives, et les véhicules électriques roulent au . . . eh bien, l’électricité – qui provient encore principalement de sources de combustibles fossiles.

Pour être clair, il n’y a rien de mal avec les voitures électriques. Espérons que la technologie continuera à se développer, et quiconque souhaite en acheter une devrait se sentir libre de le faire. Ce qui ne va pas, c’est de forcer les contribuables à payer la note.

Le seul avantage de ce plan de dépenser des centaines de milliards de notre argent en subventions aux véhicules électriques est politique. Cela vaudra à Biden les applaudissements de la gauche écologiste. Mais les contribuables ne devraient pas être obligés d’offrir un cadeau « vert » inutile aux riches simplement parce que cela pourrait stimuler le président dans les sondages.