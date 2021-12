Cadeaux de bienvenue de Noël, avantages exclusifs « joueurs Axie »

Genève, Suisse, le 21 décembre 2021,

L’équipe WINNFT HORSE a annoncé des avantages exclusifs pour les « joueurs Axie », à l’approche de Noël 2021, en cette période d’accueil du nouveau et de démission de l’ancien.

Tant que vous êtes un joueur Axie, vous êtes éligible pour participer à cette activité et vous pouvez obtenir de superbes récompenses d’activité !

Règles de l’événement

Ouverture des inscriptions à l’événement le 19 décembre 2021

Admissibilité à la participation à l’événement :

Les joueurs d’Axie peuvent participer à la campagne en remplissant les conditions suivantes :

Avoir 3 mois d’enregistrements de transactions sur le marché Axie avant

Le nombre actuel de familiers Axie ≥ 3

Niveau actuel du familier ≥ 20

Inscription à l’événement : accédez aux formulaires google pour vous inscrire :

https://forms.gle/jxFx6Cd4BSpVZQaz5

Instructions pour la soumission d’informations : compte de marché WIN NFT HORSE (site Web d’enregistrement : http://market.winnfthorse.io), adresse du portefeuille Tronlink (site Web d’enregistrement : http://www.tronlink.org)

Le premier tour de listes blanches sera annoncé le 25 décembre. Par conséquent, les joueurs qui se sont inscrits après le 25 décembre devront attendre le deuxième tour d’avantages.

Heure d’achat des boîtes mystères : Du 25 décembre 2021 au janvier 2022 à 03h00 (UTC), rendez-vous au marché en boîtes mystères et participez aux activités de bien-être.

Remarque : la boîte mystère est vendue au prix uniforme de 8000 TRX, passez à VIP10 pour obtenir une autre boîte mystère de courses de chevaux * 1 (coût attendu de 2 courses de chevaux <700u, gains quotidiens>20u, référence actuelle du prix du marché des courses de chevaux https:// marché.winnfthorse.io)

Événements de bien-être exclusifs.

À partir de 04h00 (UTC) le 3 janvier, le niveau le plus élevé de l’un de vos chevaux est supérieur au niveau du tableau ci-dessous, vous pouvez obtenir la récompense de pièces HOS correspondante dans le jeu, et elle peut être accumulée.

À partir de 04h00 (UTC) le 3 janvier, vous pouvez obtenir la récompense correspondante pour le niveau VIP le plus élevé du jeu, et elle peut être accumulée. Par exemple, si vous atteignez le niveau VIP 50, vous pouvez obtenir toutes les récompenses de niveau VIP.

*Ouvrez la boîte mystère et vous obtiendrez un cheval*1, ouvrez d’autres boîtes mystères différentes et vous obtiendrez un cheval de course avec le niveau de pedigree correspondant.

Temps de distribution des récompenses.

Les récompenses seront attribuées en fonction de votre niveau hippique et de votre niveau VIP. Toutes les récompenses seront émises sur votre compte de jeu et le portefeuille correspondant entre le 4 janvier 2022 et le 9 janvier 2022.

Remarque : si votre compte de jeu a déjà obtenu un cheval avant le 25 décembre 2021, vous n’êtes pas éligible pour participer à l’événement.

En savoir plus (demander à l’administrateur du groupe)

Télégramme : http://t.me/WINNFTHORSE

Discord : https://discord.gg/6Q54HgrjGk

Contacts