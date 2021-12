Cadeaux de Noël 2021 : les meilleurs livres pour enfants à acheter pour les enfants de tous âges

Des livres qu’ils adoreront trouver dans leur bas (Photo : Metro.co.uk)

Des aventures magiques de Noël aux contes fantastiques, il existe de nombreux livres merveilleux pour les enfants ce Noël.

Nous avons exploré quelques-uns des meilleurs pour vous donner un guide des cadeaux à acheter pour les enfants de votre vie.

Pour les plus petits, il existe des livres d’images comme Who Are You ? et Three Little Monkeys At Christmas, qui est rempli de magnifiques illustrations de Quention Blake.

Pour les rats de bibliothèque un peu plus âgés, il y a l’anthologie hilarante The Christmas Carrolls, ainsi qu’un charmant conte d’hiver qui voyage dans le temps.

Et pour les lecteurs presque adultes, il y a deux romans fantastiques enchanteurs, ainsi qu’une histoire inspirante d’un super-héros improbable.

0-4 ANS

La planète dans un bocal à cornichons de Martin Stanev

Grand-mère a caché ses pouvoirs magiques

Visiter grand-mère est étrange et ennuyeux jusqu’à ce qu’elle disparaisse et que les enfants réalisent la magie qu’elle a accumulée dans sa maison.

Un beau livre d’images original sur la façon de chérir notre monde et les uns les autres.

Achetez-le pour 12,99 £ (Flying Eye)

Trois petits singes à Noël de Quentin Blake et Emma Chichester Clark

Affaires de singe

Lorsque Hilda Snibbs emmène trois singes malicieux chez l’oncle Gilbert pour Noël, le chaos s’ensuit, mais tout est pardonné lorsque les singes déjouent un vol d’art.

Un magnifique livre d’images plein d’humour ironique et festif.

Achetez-le pour 12,99 £ (HarperCollins)

Qui es-tu? par Smriti Halls et Ali Pye

Une célébration de l’unicité

Choisissez les images qui vous ressemblent le plus !

Une célébration joyeuse, rythmée et colorée de tout ce qui nous rend unique (caractéristiques, famille et aliments préférés).

Achetez-le pour 6,99 £ (HarperCollins)

5-8 ANS

Count de Melvin Burgess, illustré par Chris Mold

Se vanter a des conséquences…

Brandon se vante toujours, mais que se passe-t-il quand il se vante de pouvoir compter jusqu’à dix millions ?

Au fur et à mesure que le décompte augmente, les professeurs en colère cèdent la place aux fans avides, jusqu’à ce que les chiffres prennent le dessus !

Une histoire amusante et captivante sur les pièges de la célébrité et l’importance de rester fidèle à soi-même.

Achetez-le pour 6,99 £ (Andersen)

Les chants de Noël de Mel Taylor-Bessent, illustrés par Selom Sunu

Amusement festif

La famille de Holly, qui aime Noël, est festive toute l’année. Mais lorsque les Carroll emménagent dans une nouvelle maison, Holly a du mal à répandre la joie.

Doit-elle atténuer l’esprit de Noël pour s’intégrer à la foule, ou va-t-elle sauver la journée en l’embrassant pleinement ?

Hilarant idiot, ce début super-saisonnier fera rire les lecteurs.

Achetez-le pour 7,99 £ (HarperCollins)

A Night At The Frost Fair d’Emma Carroll, illustré par Sam Usher

Un voyage dans le temps

Lorsque la grand-mère de Maya lui offre un cadeau décevant, Maya est étonnée d’être ramenée dans le Londres géorgien pour une aventure glaciale sur la Tamise gelée.

Un conte mince et délicieux, plein d’images évocatrices et d’enchantement hivernal.

Achetez-le pour 10,99 £ (Simon et Schuster)

9-12 ANS

La fille qui parlait aux arbres de Natasha Farrant, illustré par Lydia Corry

Si les arbres pouvaient parler

Olive est timide et calme, mais lorsque son chêne bien-aimé est menacé, sept arbres partagent leurs histoires secrètes avec elle et la renvoient chez elle remplie de courage et de sagesse pour le défendre.

Une merveilleuse collection de contes de fées interconnectés, avec des illustrations délicates et éclatantes et des faits fascinants.

Achetez-le pour 12,99 £ (Zephyr)

Wolfstongue de Sam Thompson, illustré par Anna Tromop

Le pouvoir des mots

Silas a du mal à parler, surtout quand il est victime d’intimidation à l’école. Quand il sauve un loup blessé, cependant, il est entraîné dans un combat contre les renards qui utilisent le langage comme une arme.

Silas pourra-t-il trouver sa voix pour aider ses amis et devenir le Wolfstongue ?

Une superbe fantaisie sur le pouvoir des mots et la relation entre les mondes humain et animal.

Achetez-le pour 8,99 £ (Petite île)

Stuntboy, In The Meantime de Jason Reynolds, illustré par Raúl the Third

Stuntboy peut-il sauver la situation ?

Portico Reeves est continuellement attaqué par son ennemi méchant, mais son alter ego, Stuntboy, utilise ses pouvoirs pour assurer la sécurité des gens, en particulier ses parents en guerre et ses deux meilleurs amis.

Mais est-ce que quelqu’un sauvera Stuntboy ? Un regard chaleureusement comique sur la façon dont un garçon inhabituel voit son monde.

Achetez-le pour 7,99 £ (Knights Of Media)

Cet article contient des liens d’affiliation. Nous pouvons gagner une petite commission sur les achats effectués via l’un de ces liens, mais cela n’influence jamais les opinions de nos experts. Les produits sont testés et revus indépendamment des initiatives commerciales.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Les meilleurs livres pour enfants pour apprendre aux tout-petits à prendre soin de l’environnement



PLUS : Romans d’amour de Noël les plus musclés de 2021 à lire pour une lueur de vacances

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();