Cadeaux de Noël de dernière minute : les cartes-cadeaux numériques Disney Plus et Netflix offrent une livraison instantanée

Les cadeaux de Noël de dernière minute sont souvent une source de frustration, mais ils ne doivent pas nécessairement l’être si vous achetez pour les fans de télévision et de cinéma de votre vie avec ces cartes-cadeaux numériques Disney Plus et les cartes-cadeaux de crédit Netflix. Que vous lisiez ceci la veille de Noël ou le jour J lui-même, vous n’avez pas à vous soucier des délais de livraison car ces cadeaux sont numériques et sont livrés sous forme de code avec livraison instantanée. Ainsi, même si vous êtes coincé dans un train ou sur le siège passager de la voiture en route pour rendre visite à votre famille, vous pouvez toujours tout régler. Les services de streaming ci-dessous sont des applications couramment trouvées sur les téléviseurs intelligents, les téléphones et les tablettes modernes.

Il existe quelques options disponibles pour certains de nos services de streaming préférés. Disney Plus, Netflix et Amazon Prime Video sont les principales options car toutes offrent des options de cadeau. Vous devrez peut-être faire preuve d’un peu plus de créativité pour offrir à quelqu’un HBO Max, comme indiqué plus bas sur cette page.

Cartes-cadeaux en streaming de dernière minute :

Abonnement Disney Plus de 12 mois 79,99 $ / 79,90 £



Disney Plus n’a jamais été aussi bon. Cela ne fait que quelques années, mais c’est déjà l’un des plus grands services de streaming au monde. Avec à peu près tous les films Disney, vous trouverez tous les films Marvel et Star Wars (sans parler des nouveaux spin-offs télévisés à gros budget, de la programmation National Geographic et plus encore. Une remarque importante pour cela comme cadeau, ce code ne fonctionnera que pour les nouveaux abonnés, donc ce n’est pas bon pour quiconque a déjà Disney Plus car cela ne s’empilera pas sur le dessus. Décision déconcertante là, Disney. Lors de l’achat de cet article, vous avez la possibilité de vous envoyer le code ou de faire en sorte qu’il soit envoyé par courrier électronique à un destinataire et à la date de votre choix.

Voir sur DisneyPlus.com

Cartes-cadeaux de crédit Netflix



Ah Netflix, l’ancien favori et contrairement à l’abonnement Disney Plus ci-dessus, vous n’avez pas à vous soucier du fait que le destinataire soit déjà abonné car il peut ajouter ce crédit à son compte existant. Selon le niveau Netflix auquel ils se trouvent, les prix sont de 9 $, 14 $ ou 18 $ par mois si cela vous aide à choisir le montant que vous souhaitez leur envoyer. Les codes peuvent être récupérés pour que vous les transmettiez au destinataire peu de temps après l’achat.

30 $ / 60 $ / 100 £ chez Walmart 30 $ / 60 $ / 100 £ chez Best Buy

Abonnement Amazon Prime



Remarque : vous devrez vous connecter à votre compte Amazon pour voir ce produit. L’adhésion à Amazon Prime ne concerne pas seulement la livraison gratuite et rapide des achats, elle comprend une vaste bibliothèque de films et d’émissions de télévision à apprécier sur la télévision, la tablette et le mobile. Les options que vous pouvez envoyer par e-mail à quelqu’un en cadeau incluent des abonnements de trois et 12 mois. Cela ne se renouvellera pas automatiquement non plus, vous n’êtes donc pas raccroché après l’heure d’achat initiale. S’ils sont déjà membres, ils se verront offrir un échange contre une carte-cadeau Amazon standard d’une valeur équivalente.

39 $ – 119 $ sur Amazon

Une autre option que vous pourriez envisager est une carte-cadeau Hulu, également disponible par courrier électronique auprès de Walmart. Quant à HBO Max, le service de streaming n’a aucune sorte d’option de carte-cadeau en cours d’exécution pour le moment. Votre seule option est donc de partager votre propre identifiant, ou peut-être de créer un compte pour le destinataire avec une nouvelle adresse e-mail et de lui donner les détails pour se connecter. Il existe différentes offres disponibles avec des prix à partir de 9,99 $ par mois sur HBOMax.com et des abonnements annuels sont disponibles, ce qui vous permet d’économiser 16% par rapport à un paiement mensuel. HBO Max est également le seul moyen de regarder Matrix Resurrections en ligne.

Si vous recherchez d’autres options de cartes-cadeaux, nous avons ajouté quelques détaillants à vérifier ci-dessous. Assurez-vous de vérifier s’ils sont répertoriés comme livraison numérique/e-mail, sinon il pourrait s’agir d’une carte-cadeau physique, qui n’arrivera pas à temps pour Noël. Et si vous cherchez à mettre à niveau votre technologie de streaming à la maison, n’oubliez pas de consulter notre guide des meilleurs appareils de streaming.

Magasinez les cartes-cadeaux chez : Walmart | Meilleur achat | Amazon | Cible | Clés CD

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.