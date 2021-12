Cadeaux de vacances pour les joueurs – Idées de cadeaux de jeux Nintendo pour Noël

Putain, les vacances approchent à grands pas ! Peut-être avez-vous déjà réussi à trier quelques cadeaux de jeu liés à Nintendo pour nos plus proches cette saison des fêtes pendant le Black Friday, mais si vous n’avez repéré aucune offre ou si vous avez besoin de conseils sur ce qu’il faut offrir au joueur dans votre vie , nous sommes là pour vous aider avec ce guide-cadeau pour les vacances au goût de Nintendo.

Nous sommes là pour vous aider à dénicher des remplisseurs de bas de Noël et des idées de cadeaux sur le thème des jeux vidéo pour égayer le cœur (et alléger le portefeuille) ce Noël. Que vous recherchiez des enfants obsédés par Fortnite ou de vieux joueurs rétro croustillants, vous trouverez ci-dessous quelque chose qui convient, des produits Mario aux gadgets de jeux rétro.

En plus du matériel et des jeux Switch, vous trouverez également tout et n’importe quoi à voir avec Nintendo qui ne sont pas des jeux, des consoles ou des accessoires – quelque chose pour tout le monde ! Et si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous avons également un guide pour Cadeaux de Noël Nintendo faits à la main et des cadeaux de Noël Nintendo faits à la main et un pour Affiches et reproductions d’art Nintendo.

Il y a beaucoup de choix, donc si vous vous demandez quoi acheter à votre famille et vos amis obsédés par Nintendo pour cette saison des fêtes, nous avons une sélection d’options ci-dessous que vous pouvez parcourir. Bonne chasse festive à tous !

Idées cadeaux pour les jeux Nintendo

Matériel Nintendo Switch

Si vous recherchez un remplissage de bas assez généreux, ces consoles Switch, Switch OLED et Switch Lite sont à peu près assez petites pour se glisser dans une chaussette surdimensionnée. On ne peut pas dire ça pour une PS5, n’est-ce pas ?

Jeux Nintendo Switch

Si nous énumérions tous les jeux Switch que quelqu’un aimerait recevoir du Père Noël, vous feriez défiler la page pendant les deux prochaines heures. Voici un sextet des meilleurs, mais assurez-vous de consulter nos listes de genres Switch Essentials pour des recommandations plus spécifiques.

Manettes et accessoires Nintendo Switch

De nombreux accessoires sont disponibles pour le Switch, des contrôleurs aux boîtiers, des protecteurs d’écran aux stations d’accueil de rechange.

Gadgets et accessoires de jeu rétro

Que vous fassiez un voyage nostalgique avec une toute nouvelle mini console ou que vous connectiez vos anciennes consoles – Nintendo ou autre – à un téléviseur moderne, ces gadgets et doohickeys vous mettront dans l’ambiance des pixels, nets ou flous, comme vous le souhaitez eux.

Vêtements

T-shirts, sweats à capuche, chemises et chaussettes — et ils se replient tous et tiennent dans une (petite) boîte ! Bon, peut-être pas un sweat à capuche, mais ça aurait gâché notre rime festive.

Si vous êtes particulièrement à la recherche de pulls de Noël moches, nous avons le guide qu’il vous faut !

LEGO

Il a été scientifiquement prouvé que les personnes qui n’aiment pas Lego ne méritent pas de belles choses pour Noël, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec certains ensembles Lego Super Mario.

Livres

Il existe une vaste gamme de livres de jeux disponibles, des énormes tomes de table à des guides, des livres d’art, des biographies et plus encore. Certaines personnes disent que les livres et le chocolat sont des cadeaux ennuyeux, ce qui est manifestement fou. Ils doivent acheter les mauvais livres et le mauvais chocolat !

Certaines de ces beautés ont été écrites par des écrivains et des contributeurs de Nintendo Life – vous avez été prévenu !

Ameublement et accessoires de maison

Qui ne voudrait pas se passer d’un mug Mario ou d’un coussin Animal Crossing. Ce dernier prend également beaucoup de place dans un bas – parfait si vous achetez avec un budget limité.

Affiches et reproductions d’art Nintendo

Affiches (Image : De LR : 17thandOak, Zavvi/Nintendo, DevilMayCreate)

Si vous cherchez à égayer les murs de votre salon / bureau / chambre / salle de bain avec des affiches et des imprimés élégants liés au jeu, ne cherchez pas plus loin que notre guide rempli d’art ci-dessous :

Cadeaux de jeu Nintendo faits à la main

Noël Nintendo fait à la main (Image : Etsy)

Si vous recherchez un cadeau de jeu avec une touche plus personnelle, consultez notre guide d’artisanat ci-dessous :

(Moche) Vacances Pulls / Pulls

Cavalier de Noël Sonic Gaming (Image: Just Geek)

Et enfin, que serait-on sans un pull en tricot qui démange un peu, un peu trop serré, hmm ? Consultez notre guide présentant divers vêtements de jeu tricotés :

Vous avez pensé à un super cadeau de jeu qui ne figure pas dans la liste ci-dessus ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous pourrions bien l’ajouter et le partager avec tous les autres Pères Noël à la recherche d’idées de cadeaux pour les joueurs alors que nous nous dirigeons vers les vacances.