Cadeaux gadgets que les non-techniciens adoreront | guide des cadeaux de vacances

Acheter des gadgets cadeaux pour d’autres techniciens n’est pas trop difficile : vous saurez probablement les choses sur lesquelles ils ont l’œil. Mais il y a aussi des gadgets que les non-techniciens adoreront.

Le secret pour faire vos choix est de ne pas tenir compte du facteur gadget que nous aimons tous et de penser à des choses qui augmenteront le plaisir que vos amis et votre famille tirent de leurs intérêts et passions existants, ou qui leur faciliteront la vie.

J’ai déjà couvert quelques domaines qui fonctionneront pour beaucoup : la musique et la photographie.

Musique

Consultez mon guide-cadeau audio pour les écouteurs et les haut-parleurs recommandés pour les mélomanes de votre vie.

Photographie & vidéographie

De même, vous n’avez pas besoin d’être un fan de gadgets pour apprécier les accessoires de l’appareil photo. Si quelqu’un aime prendre des photos, consultez mon guide des cadeaux de photographie et de vidéographie.

Aspirateurs robots

Il fut un temps où offrir un aspirateur à quelqu’un en cadeau n’aurait pas été apprécié ! Mais de nos jours, un aspirateur robot est un excellent moyen d’offrir à quelqu’un le plus beau cadeau de tous : du temps. Si un gadget peut s’occuper de l’aspirateur et du nettoyage, c’est plus de temps que quelqu’un doit passer à faire les choses qu’il aime.

Les aspirateurs robots sont disponibles à tous les niveaux de prix, mais lorsque vous achetez un cadeau, il est probablement sage d’éviter ceux à 100 $. La plupart ont tendance à commencer à environ 250 $. Voici quelques options qui méritent d’être envisagées :

iRobot Roomba 694 (240 $)

La dernière version de l’un des modèles les plus populaires, adaptée à la fois aux sols durs et aux tapis, et particulièrement adaptée aux poils d’animaux.

Aspirateur 360 S7 Pro avec vadrouille (440 $)

En montant d’un niveau, vous pouvez obtenir des modèles qui combinent l’aspirateur et la vadrouille. Certains d’entre eux sont meilleurs que d’autres, mais le 360 ​​S7 Pro fonctionne bien.

Aspirateur et vadrouille à vidange automatique Neabot Q11 (600 $)

Au sommet de la chaîne alimentaire des robots nettoyeurs, les modèles à vidange automatique sont de nos jours. Plutôt que de devoir vider un bac à bord tous les deux ou trois jours, le quai le fait pour vous, vous n’avez donc qu’à vider ce bac environ une fois par mois. J’ai récemment testé et j’ai été impressionné par le Neabot Q11.

Chauffe-café

Si vous avez un amateur de thé ou de café dans votre vie, alors un moyen de garder sa boisson au chaud plus longtemps peut être une bonne solution. Vous pouvez obtenir à la fois des sous-verres chauffants et des tasses chauffantes – les premiers sont l’option peu coûteuse, tandis que les seconds sont les plus performants.

Ensemble de café intelligent Bestinnkits (31 $)

Ce sous-verre chauffant est livré avec une tasse en céramique assortie pour un aspect particulièrement soigné, bien qu’il puisse être utilisé avec n’importe quelle tasse.

Tasse intelligente Ember (à partir de 128 $)

Ember fabrique une gamme de tasses chauffantes très appréciées, avec celle-ci en acier inoxydable comme point de départ. D’autres modèles, comme le cuivre, deviennent plus chers.

Tasse de voyage en braise (240 $)

La version ultime est un mug de voyage chauffant. Encore une fois, Ember est le meilleur nom pour ceux-ci, avec la tasse de 12 onces gardant le café chauffé électriquement à la température souhaitée jusqu’à trois heures.

Distributeurs intelligents de nourriture pour animaux de compagnie

Si vous avez un propriétaire de chien ou un chat pour qui acheter, un distributeur intelligent de nourriture pour animaux de compagnie est un cadeau utile, tandis qu’un distributeur de friandises est amusant.

Mangeoire automatique pour chats WOpet (90 $)

Un moyen facile de s’assurer qu’un chat ou un petit chien est nourri pendant son absence, ce modèle est comparable à des modèles plus basiques, mais permet de définir l’horaire dans une application, ce qui facilite la programmation.

Distributeur de friandises WOpet Smart Pet Camera (à partir de 110 $)

Le distributeur de friandises le mieux noté sur Amazon, celui-ci combine une caméra 1080p et un son bidirectionnel, afin que quelqu’un puisse parler à son animal de compagnie au travail ou en déplacement, ainsi que voir ses réactions.

Sous vide intelligent

Un sous vide est un très bon moyen d’obtenir facilement des aliments parfaitement cuits à chaque fois, et un sous vide contrôlé par l’application rend la vie encore plus facile. Sélectionnez simplement l’aliment dans l’application et il envoie ensuite les instructions de cuisson (température et durée) à l’appareil sous vide.

Anova Sous Vide Nano (environ 110 $)

L’Anova Nano est populaire, très bien noté et à un prix abordable. Notez que le destinataire aura également besoin d’une grande marmite – soit une grande casserole, soit une cocotte-minute.

Anova Sous Vide Pro (environ 200 $)

Le Pro offre exactement les mêmes capacités, mais augmente l’élément chauffant de 750W à 1200W pour une cuisson plus rapide. Encore une fois, une grande marmite est nécessaire.

Cadres photo intelligents

Les cadres photo numériques sont un choix populaire pour les grands-parents, et bien qu’ils puissent être satisfaits d’un modèle basique, ils tomberont rapidement amoureux d’un modèle intelligent pour une raison simple : les autres membres de la famille peuvent y télécharger des photos à distance. Cela signifie qu’ils reçoivent un flux de photos de famille constamment mis à jour.

Photoshare Amis et Famille Smart Frame (à partir de 100 $)

Un modèle économique populaire, avec une gamme de tailles à partir de 8 pouces. Prend en charge les téléchargements à distance par e-mail et Facebook.

Cadre photo numérique intelligent Nixplay de 15 pouces (environ 200 $)

J’ai testé ce modèle l’année dernière, et il reste une bonne option. Vous voudrez faire la configuration pour un non-technicien, mais une fois que vous l’avez fait, ils n’ont rien à faire – les nouvelles photos s’afficheront automatiquement lorsque les membres de la famille les téléchargeront. Vous n’avez pas non plus besoin d’être un technicien pour lui envoyer des photos – cela peut être fait via une application, un site Web ou même par e-mail.

Photo : Hert Niks/Unsplash

