Cadeaux iPad Pro (M1) de TomToc

Suite aux annonces de l’événement «Spring Loaded» d’Apple cette semaine, nous nous associerons à tomtoc pour offrir le nouvel iPad Pro 11 pouces. Et pour les utilisateurs actuels d’iPad, tomtoc récompense également les lecteurs 9to5 avec 20% de réduction sur l’ensemble du site pour les aider à célébrer le lancement des nouveaux appareils. Rendez-vous ci-dessous pour découvrir l’étui PadFolio de tomtoc pour les nouvelles tablettes et participer pour gagner l’iPad Pro 2021 M1.

PadFolio: protection de coque rigide à 360 ° avec stockage maximal pour iPad

L’étui PadFolio de tomtoc prévient les dommages et maximise l’utilisation de votre iPad. L’étui comporte de nombreuses options de rangement supplémentaires, avec des segments élastiques et des poches en filet pour ranger les accessoires. Rangez facilement vos câbles, Apple Pencil et adaptateurs dans le PadFolio. Le compartiment pour tablette convient également à votre iPad avec le Magic Keyboard ou le Smart Keyboard Folio.

Le PadFolio offre une protection 360 fiable pour votre appareil en plus de ses fonctionnalités. En utilisant des tests de qualité militaire, tomtoc contribue à garantir les meilleures performances de ses produits. L’extérieur à coque rigide du Padfolio aide à protéger ce qui se trouve à l’intérieur, tandis que le tissu hydrofuge permet aux utilisateurs d’emporter leur iPad en déplacement, sans souci. Même dans de mauvaises conditions météorologiques. Le Padfolio de tomtoc présente une poignée confortable et une conception ergonomique de rainure. Ce qui fonctionne bien pour un transport et une manipulation pratiques.

Le Padfolio est disponible dans jusqu’à 10 couleurs. Les utilisateurs sont également protégés par la confiance de tomtoc 2 ans Garantie «sans souci». Vous pouvez Découvrez PadFolio pour: 10,2 / 10,5 pouces, 10,9 pouces (iPad 4) et iPad Pro 11 pouces – maintenant.

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner l’iPad Pro (11 ″, 2021, base), entrez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters de tomtoc et de .. Assurez-vous de partager notre cadeau sur Facebook ou Twitter et suivez tomtoc sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 mai 2021. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et ne voyez pas l’option pour entrer, cliquez ici.

IPad Pro 12,9 pouces d’Apple

