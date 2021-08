Cadeaux parfaits pour les couples dans les relations à distance

in

Courtoisie

Réalité : Les longues distances sont nulles. Donc, si vous êtes dans un LDR en ce moment, sachez que je ressens pour vous. En tant que personne qui a déjà vécu cela et qui a tous les journaux d’appels FaceTime pour le prouver, je peux faire preuve d’empathie. Mais savez-vous ce que je peux faire d’autre ? Recommandez un tas d’idées cadeaux pour les couples qui font la chose à longue distance qui fera savoir à votre moitié que vous pensez toujours à eux et que vous avez hâte de les revoir. Que vous ayez besoin d’un cadeau de départ ou que vous fêtiez un anniversaire et que vous ayez besoin d’un joli cadeau pour cela, j’ai toutes sortes d’idées de cadeaux qui plairont au couple toujours séparé l’un de l’autre.

Bien qu’un doux prezzy ne vous remplacera pas ou n’enlèvera pas ces sentiments de solitude de manquer votre personne, il vous rappellera certainement à quel point vous vous aimez – et peut-être même vous aidera à traverser les périodes les plus longues séparées. Des cadeaux technologiques de génie (sérieusement, que faisaient les gens dans les LDR avant Internet ?!) de votre relation dans laquelle vous vous trouvez.

1

Ce sweat à capuche

Pull Homme Reverse Weave Left Chest C Pull Champion amazon.com

60,00 $

Soyons honnêtes, vous allez voler leur sweat-shirt préféré la prochaine fois que vous les verrez (si vous ne l’avez pas déjà fait) pour penser à eux quand ils seront partis, alors autant les remplacer. Celui-ci a de très bonnes critiques, il suffit de dire ‘.

2

Ces parfums pour couples

Le Duo de Parfums R&C nordstrom.com

90,00 $

Reliés par des aimants, ces flacons de parfum entrelacés contiennent deux parfums différents (l’un floral épicé et l’autre boisé) que vous et votre moitié pouvez séparer lorsque vous êtes séparés et combiner lorsque vous êtes ensemble.

3

Cet abonnement fleuri

Le Send Fresh Envois freshsends.com

55,00 $

Et si vous ne pouvez pas, personnellement, vous présenter à leur porte avec un bouquet de fleurs ? Surprenez-les au hasard avec de jolies fleurs quand même avec ce service d’abonnement.

4

Ce forfait soin de couple

BeAssured Couple’s BeLoved Box Coffret bien-aimé lovebox.co

59,99 $

Vous ne seriez pas le premier couple à distance à avoir besoin d’un peu de réconfort dans votre relation de temps en temps. Cet ensemble-cadeau contient des tonnes de produits de soins corporels et des cartes de questions pour les couples conçues spécifiquement à cet effet.

5

Un calendrier personnalisé

Chevalet et calendrier en laiton Artefact Uprising artefactuprising.com

49,00 $

Un calendrier personnalisé avec des photos de vous deux ensemble est à la fois mignon et pratique. Il y a quelque chose à propos du fait d’encercler la date à laquelle vous allez les voir ensuite et de rayer les jours entre les deux qui font que le temps passe un peu plus vite.

6

Ce cadre photo numérique

Cadre photo numérique WiFi 10 pouces Cadre de lucarne amazon.com

159,00 $

Ce cadre photo numérique vous permet d’envoyer des photos par courrier électronique et de les télécharger directement sur l’écran du cadre afin que vous puissiez constamment les surprendre avec de nouvelles photos.

7

Ce messager de note d’amour moderne

Message d’amour Lovebox amazon.com

99,99 $

Bien sûr, vous pourriez vous réveiller et leur envoyer un SMS, mais où est le plaisir là-dedans ?! Avec ce gadget, vous pouvez leur envoyer un message ou un dessin très spécial.

8

Cette montre multi fuseau horaire

Montres Voyager

Une montre est un choix de cadeau classique pour à peu près n’importe qui dans votre vie, mais ce qui la rend si géniale pour les LDR, c’est la fonctionnalité de fuseau horaire multiple qui facilite le suivi des dates FaceTime.

9

Cette carte-cadeau de voyage

Carte-cadeau Southwest Airlines amazon.com

200,00 $

Si vous êtes tous les deux à un voyage en avion, le meilleur cadeau est de partager le coût d’un billet ou d’une carte-cadeau qu’ils peuvent utiliser pour un voyage pour vous rendre visite. Voyager coûte cher, surtout lorsque vous prévoyez de le faire toutes les quelques semaines ou quelques mois pour vous voir, alors considérez ceci comme l’idée de cadeau ultime pour une relation longue distance.

dix

Ce bagage

26 pouces, noir Amazon Basics amazon.com

88,25 $

Que vous planifiez un voyage ensemble à l’avenir ou que vous fassiez des allers-retours pour vous voir, une valise à coque rigide durable est une évidence.

Onze

Cette carte vidéo

7 “Carte de voeux vidéo LuguLake amazon.com

59,99 $

Il y a quelque chose de romantique dans les lettres manuscrites, mais cette version mise à jour de l’envoi d’une carte par la poste fait honte à toutes les autres lettres. Enregistrez une vidéo de vous-même qui joue chaque fois qu’ils ouvrent la carte.

12

Cet ensemble de bougies

Ensemble de mini bougies Adore U 4R FORVR Mood forvrmood.com

50,00 $

Quand ils boudent autour de vous, envoyez-leur cet ensemble de bougies effronté pour mettre un sourire sur leur visage.

13

Ces petits mots d’amour

Cadeaux de relations à distance Messages d’amour dans une bouteille messagepillco amazon.com

19,97 $

Pas assez astucieux ou créatif pour créer un cadeau DIY LDR ? Commandez plutôt un de ces pots. Chacun est livré avec 50 notes d’amour pré-écrites que votre proche pourra lire quand vous lui manquez vraiment.

14

Cet oreiller pour les câlins

L’oreiller de corps de petit ami original Oreiller de petit ami amazon.com

49,03 $

Envie de les faire rire ? Envoyez-lui cet oreiller en forme de corps pour qu’il se blottisse pendant votre absence.

quinze

Ces lettres d’amour

Lettres à ouvrir quand… : écrivez maintenant. Lire plus tard. Trésor pour toujours. Livres de chroniques amazon.com

Vous vous souvenez de ce que j’ai dit à propos des lettres manuscrites ? Ouais, pensez à ce livre rempli de lettres d’amour vierges pour que vous remplissiez le cadeau le plus romantique de cette liste.

16

Ce calendrier de l’avent personnalisable

Calendrier de l’Avent à remplir soi-même CisforCardboard etsy.com

32,00 $

Rendez le compte à rebours jusqu’au lendemain encore plus amusant avec un calendrier de l’avent fait à la main. Cette boîte est livrée avec tous les compartiments et portes, il vous suffit de la remplir de cadeaux que votre personne aimerait.

17

Ce puzzle personnalisé

Nous nous sommes trouvés Puzzle personnalisé Produits inhabituels uncommongoods.com

129,00 $

Demandez à votre bien-aimé de terminer ce puzzle personnalisé comme il vous complète (AWW !).

18

Ce journal

Faites une chose chaque jour ensemble : un journal pour deux Clarkson Potter amazon.com

11,66 $

Lorsque vous êtes dans une relation à distance, vous pouvez vous sentir jolie, enfin, distante. Faites en sorte de faire quelque chose tous les jours (comme remplir ce journal) pour vous rapprocher tous les deux.

19

Ces bracelets touchants

Bracelets de connexion longue distance Bond Touch amazon.com

108,00 $

D’un simple toucher, votre proche peut envoyer une petite alerte lumineuse et une vibration pour vous faire savoir qu’il pense à vous. Les bracelets se connectent également à une application pour que vous puissiez envoyer de doux petits messages dans les deux sens.

vingt

Ces lampes LDR

Ensemble de deux lampes d’amitié longue distance Lampes d’amitié amazon.com

199,00 $

Quelle que soit la distance entre vous deux, vous aurez l’impression que votre personne est là avec vous, grâce à ces lampes qui s’allument lorsque l’autre personne touche la leur.

