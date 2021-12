Cadeaux pour Geeks (Partie II)

Comme promis la semaine dernière, voici des idées de cadeaux plus abordables, à commencer par certaines qui, je vous le garantis, plairont aux geeks mélomanes que vous aimez.

Bon son à des prix raisonnables

De nombreux geeks (y compris le vôtre) adorent les écouteurs et les écouteurs sans fil d’Apple, qui constituent un excellent cadeau si vous pouvez vous les offrir. Mais, avec des prix allant de 129 $ (pour les AirPods de deuxième génération) à 549 $ pour les AirPods Max haut de gamme, les offres d’Apple ne sont pas bon marché.

La bonne nouvelle est que j’ai trouvé plusieurs offres d’écouteurs et de casques tiers qui sonnent aussi bien (ou presque aussi bien) que les offres d’Apple, mais à des prix nettement inférieurs.

Par exemple, je connais au moins deux téléphones intra-auriculaires qui fonctionnent et sonnent bien tout en coûtant beaucoup moins cher que ceux d’Apple. Les écouteurs Monoprice Monolith M-TWE (79,99 $ sur Monoprice.com) offrent des fonctionnalités haut de gamme, notamment la suppression active du bruit et l’audio HD aptX. Ils ont un son fantastique et fonctionnent parfaitement avec les appareils Apple.Les écouteurs Monolith sonnent bien et coûtent moins cher.

Je suis également impressionné par les FlyBuds 3 de Tribit (39,99 $ sur Tribit.com). Bien que ces écouteurs n’incluent pas de fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression du bruit, ils offrent un son étonnamment riche à un prix défiant toute concurrence.

Si votre geek préféré préfère les écouteurs intra-auriculaires, découvrez le BT-600ANC de Monoprice (69,99 $ sur Monoprice.com), qui est plus confortable que d’autres, avec des fonctionnalités haut de gamme et une superbe qualité sonore.

Ou, si votre proche préfère écouter via un haut-parleur, vous ne pouvez pas battre la qualité sonore du HomePod mini d’Apple à son prix (99 $ sur Apple.com). Ou, si votre proche préfère un haut-parleur Bluetooth rechargeable (les HomePod nécessitent une alimentation secteur), pensez au Stormbox Pro de Tribit (119,99 $), une centrale portable de 2 livres avec des basses profondes et percutantes et une autonomie de 24 heures. Fort et clair à un prix raisonnable.

Protection auditive de première classe

Mon dernier choix pour les mélomanes aidera à protéger leur audition dans les environnements bruyants tels que les salles de concert. Ils s’appellent les bouchons d’oreille haute fidélité Vibes (23,99 $ sur Discovervibes.com), conçus pour réduire les niveaux de décibels ambiants sans sacrifier la clarté du son. Ils sont réutilisables, confortables et un petit prix à payer pour protéger l’audition de votre proche.

Deux autres superbes cadeaux pour les geeks

Pour continuer, voici quelques idées de cadeaux pour vos geeks non musicaux :

Tout d’abord, la Prop Tart (9,99 $ de Smartish.com), une poignée et une béquille pour téléphones mobiles. Il se replie et est presque plat lorsqu’il n’est pas utilisé, se prolongeant en une boucle solide pour votre doigt lorsque vous avez besoin d’une meilleure prise en main pour envoyer des SMS à une main ou prendre des selfies. De plus, il sert également de béquille pour regarder des vidéos ou lire. Disponible en quatre couleurs, je l’aime mieux que Popsockets.

Enfin, si votre proche a tendance à égarer des objets comme des clés ou des portefeuilles, les AirTags d’Apple (29 $ pour un; 99 $) peuvent être juste le billet. Fixez-en un sur tout élément que vous risquez d’égarer. Ensuite, s’il disparaît, vous pouvez voir son dernier emplacement connu ou déclencher une alerte sonore à partir du haut-parleur intégré de l’AirTag à l’aide de l’application Find My sur votre iPhone.