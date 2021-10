Cadeaux pour vos amis Crystal-Lovin ‘, Tarot Card-Readin’

Dans les mots de RuPaul, « Si vous ne vous aimez pas, comment diable allez-vous aimer quelqu’un d’autre? » Ce kit fera exactement cela et vous aidera à introduire de plus grands niveaux d’amour-propre dans votre vie. Vous obtiendrez une bougie magique Self Love, un kit de nettoyage rituel Love & Heart, une huile d’onction Love Wins, des allumettes lunaires, un spray organique Anew, un gommage corporel au cristal de quartz rose et une poudre à poussière Love Magic.

